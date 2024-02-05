Банки збільшили рівень схвалення кредитних заявок — Finance.ua

Банки збільшили рівень схвалення кредитних заявок Сьогодні 11:03 — Кредит&Депозит

Рівень схвалення банками заявок зріс для усіх типів корпоративних кредитів.

Де найбільше

Найбільше зросли кредити для малих та середніх підприємств. Надалі зростав рівень схвалення заявок для кредитів населенню, найбільше — на іпотеку.

Про це повідомив Нацбанк.

За результатами щоквартального опитування банків про умови кредитування поліпшення основних показників триває і більшість респондентів очікує на зростання кредитування підприємств та населення в наступні 12 місяців.

Попит на корпоративні кредити у IV кварталі надалі відновлювався, як і впродовж 2023 року. Вперше за останні п’ять кварталів попит великих підприємств зріс помітніше, ніж попит на позики МСП.

Іпотека

Попит на іпотеку знизився, що перервало тенденцію його понад річного зростання. Переважно про це зазначили великі банки. Попит на споживчі позики не змінився.

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Респонденти прогнозують подальше зростання попиту на позики бізнесу в І кварталі 2024 року. Найбільше — на гривневі та короткострокові кредити, позики великим компаніям. Очікується, що попит на іпотеку зменшиться, а на споживчі позики — не зміниться.

МСБ

Банки пом’якшили кредитні стандарти для МСП, водночас посилили для бізнесу загалом під тиском гірших очікувань розвитку окремих галузей або підприємств, стосовно обмінного курсу та потреби в капіталі. У І кварталі банки очікують пом’якшення стандартів для МСП, натомість за валютними та довгостроковими позиками вони посиляться.

Кредитні стандарти для іпотеки в IV кварталі вперше за рік не пом’якшилися, а залишилися незмінними. Водночас фінустанови надалі пом’якшували стандарти для споживчих позик та очікують цього й надалі.

При цьому банки прогнозують зниження якості кредитного портфеля. Валютний, кредитний та операційний ризики зросли в ІV кварталі 2023 року і надалі посиляться, зазначили респонденти.

Довідка Finance.ua:

банки доволі оптимістично налаштовані щодо збільшення кредитування, більше того, вони закладають відновлення кредитування у свої бізнес-плани та готові нарощувати кредитні портфелі. Про це сказав член ради НБУ Василь Фурман;

за три тижні з початку 2024 року банки видали бізнесу 787 кредитів на 4,3 млрд грн. Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано майже 80 тисяч кредитів на 271 млрд грн. 254 підприємці отримали минулого тижня кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 1,6 млрд грн.



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