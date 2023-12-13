Іпотека в Польщі: які банки мають найвигідніші умови кредитування для українців — Finance.ua

Іпотека в Польщі: які банки мають найвигідніші умови кредитування для українців Сьогодні 08:01 — Кредит&Депозит

Іпотека в Польщі: які банки мають найвигідніші умови кредитування для українців

З початком повномасштабної війни в Україні у 2022 році й через спричинену нею хвилю українських мігрантів ціни на оренду квартир в Польщі зросли до 25% і залишилися в середньому на цьому ж рівні й до сьогодні. Одним з варіантів не зв’язуватися з орендою є придбання житла в іпотеку.

Особливих пропозицій для громадян України польські банки не мають. Але в багатьох банках, які працюють у Польщі (але не у всіх), українцям, як і всім іншим іноземцям, доступний такий продукт.

Finance.ua дослідив, у яких банків в Польщі найвигідніші умови кредитування для українців. При виборі пропозиції конкретного банку ми маємо врахувати наступні складові:

Маржа — постійна величина, що встановлюється банком, який надає кредит, фіксується в договорі і більше не змінюється. На суму маржі впливають сума і строк кредиту, розмір першого внеску, акційні пропозиції банку та інше.

WIBOR (розмір міжбанківської кредитної ставки) — змінна величина. Переглядається, як правило, раз на 3 місяці Радою грошово-кредитної політики Польщі. Може змінюватися як в більший, так і в менший бік. На її основі банки визначають базову ставку. Окремі банки можуть розраховувати її раз на 6 місяців чи раз на рік.

Комісія за видачу кредиту (prowizja) — сплачується одноразово.

Фактична річна процентна ставка (RRSO) — повна вартість кредиту, яку ми виплатимо банку з урахування всіх витрат, виражена у відсотках річних від загальної суми кредиту.

Іноді вигідніше заплатити вищі комісійні та мати нижчу маржу — особливо, якщо ми беремо кредит на тривалий строк.

Як правило, банки пропонують, а часто навіть зобов’язують для надання кредиту придбати також інші банківські продукти, наприклад, відкриття банківського рахунку, кредитна картка , страхування.

Читайте також У яких містах може зрости ціна в новобудовах у 2024 році: прогноз експертів

При виборі найвигіднішої пропозиції варто звернутися за допомогою до кредитного експерта. Від нього ви зможете в доступній формі отримати порівняльний аналіз пропозицій окремих банків, а також він займатиметься подальшим кредитним обслуговуванням і врегулюванням формальностей в банку.

Для отримувача кредиту ця послуга є безкоштовною (кредитні експерти заробляють на комісійних з наданого нам банком кредиту). Зазвичай експерт може домовитися про більш вигідні умови надання кредиту, ніж якби ми робили це самостійно.

Кредит можна взяти на строк до 35 років.

Розглянемо найкращі пропозиції від банків, що приймають заяви на іпотечні кредити від громадян України (дані на листопад 2023, за матеріалами totalmoney. pl).

Детальніше про те, як взяти кредит на житло в Польщі, читайте в нашій статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.