У яких містах може зрости ціна в новобудовах у 2024 році: прогноз експертів — Finance.ua
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У яких містах може зрости ціна в новобудовах у 2024 році: прогноз експертів

Нерухомість
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У яких містах може зрости ціна в новобудовах у 2024 році: прогноз експертів
У яких містах може зрости ціна в новобудовах у 2024 році: прогноз експертів
Наступного року ціна квадратного метру в нових ЖК може зрости на 10−15%. Однак таке підвищення цін експерти прогнозують лише в деяких містах.
Фахівці кажуть, що це стосується лише Києва та міст на заході країни, наприклад Львова, Ужгорода, Івано-Франківська тощо. Ціни на квартири в новобудовах зростуть через низку причин.
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Вартість житла зросте на 10−15%

Найбільше на собівартість зараз впливають:
  • катастрофічний брак кваліфікованих будівельників (мобілізація, залучення працівників у процеси відбудови на державному рівні (відновлення інфраструктури, будівництво з нуля магістральних водогонів після підриву Каховської ГЕС тощо);
  • подорожчання будматеріалів під впливом зміни логістичних ланцюжків;
  • втрати робітничих потужностей у східних і південних областях;
  • подорожчання сировини.
Комерційна директорка компанії «Інтергал-Буд» Анна Лаєвська зазначає, що зростання собівартості будівництва є досить суттєвим — до 40%. Ці витрати забудовники вимушені поступово перекладати на вартість квадратного метра.
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Зараз ми бачимо, що ринок невеличкими темпами, але відновлюється, тому ціни ростуть, знижки зменшуються, програми лояльності скасовуються. Не в останню чергу цьому сприятимуть державна іпотека та програми компенсації за втрачене та пошкоджене житло, які підсилюють реальний попит на ринку. Щодо цін у наступному, 2024 році, ми прогнозуємо збільшення вартості ще щонайменше на 10−15%, — пояснила Анна Лаєвська.
Рівень цінових коливань на первинному ринку нерухомості залежатиме й від певного регіону.
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«Ціни на житло будуть незмінними або впадуть в регіонах, що межують з РФ та в прифронтових районах. Навпаки, зростатиме вартість квадратного метра в умовно безпечних регіонах, наприклад, на заході України. Серед провідних факторів впливу на ціни також треба зазначити настрій покупця, курс національної валюти відносно долара, темпи відновлення будівництва», — пояснила керівниця департаменту продажів компанії Greenville Сусанна Караханян.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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