У яких містах може зрости ціна в новобудовах у 2024 році: прогноз експертів — Finance.ua

У яких містах може зрости ціна в новобудовах у 2024 році: прогноз експертів Сьогодні 10:21 — Нерухомість

У яких містах може зрости ціна в новобудовах у 2024 році: прогноз експертів

Наступного року ціна квадратного метру в нових ЖК може зрости на 10−15%. Однак таке підвищення цін експерти прогнозують лише в деяких містах.

Фахівці кажуть, що це стосується лише Києва та міст на заході країни, наприклад Львова, Ужгорода, Івано-Франківська тощо. Ціни на квартири в новобудовах зростуть через низку причин.

Читайте також Спільне інвестування в нерухомість — досвід Inzhur

Вартість житла зросте на 10−15%

Найбільше на собівартість зараз впливають:

катастрофічний брак кваліфікованих будівельників (мобілізація, залучення працівників у процеси відбудови на державному рівні (відновлення інфраструктури, будівництво з нуля магістральних водогонів після підриву Каховської ГЕС тощо);

подорожчання будматеріалів під впливом зміни логістичних ланцюжків;

втрати робітничих потужностей у східних і південних областях;

подорожчання сировини.

Комерційна директорка компанії «Інтергал-Буд» Анна Лаєвська зазначає, що зростання собівартості будівництва є досить суттєвим — до 40%. Ці витрати забудовники вимушені поступово перекладати на вартість квадратного метра.

Читайте також Скільки житла ввели в експлуатацію в Україні: дані за три квартали

Зараз ми бачимо, що ринок невеличкими темпами, але відновлюється, тому ціни ростуть, знижки зменшуються, програми лояльності скасовуються. Не в останню чергу цьому сприятимуть державна іпотека та програми компенсації за втрачене та пошкоджене житло, які підсилюють реальний попит на ринку. Щодо цін у наступному, 2024 році, ми прогнозуємо збільшення вартості ще щонайменше на 10−15%, — пояснила Анна Лаєвська.

Рівень цінових коливань на первинному ринку нерухомості залежатиме й від певного регіону.

Читайте також Інвестиції в нерухомість у 2023: про ситуацію на ринку та ціни

«Ціни на житло будуть незмінними або впадуть в регіонах, що межують з РФ та в прифронтових районах. Навпаки, зростатиме вартість квадратного метра в умовно безпечних регіонах, наприклад, на заході України. Серед провідних факторів впливу на ціни також треба зазначити настрій покупця, курс національної валюти відносно долара, темпи відновлення будівництва», — пояснила керівниця департаменту продажів компанії Greenville Сусанна Караханян.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.