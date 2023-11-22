Інвестиції в нерухомість у 2023: про ситуацію на ринку та ціни — Finance.ua

Інвестиції в нерухомість у 2023: про ситуацію на ринку та ціни Вчора 13:02 — Особисті фінанси

Інвестиції в нерухомість у 2023: про ситуацію на ринку та ціни

У травні 2022 року в Україні відкрили реєстри нерухомості, й ринок отримав відкладений попит. Що відбувається на первинному та вторинному ринку житлової нерухомості України — обговорили експерти панельної дискусії під час конференції «Жити на відсотки» , що відбулася 18 листопада 2023 року у Києві.

«Якщо червень ще був періодом, коли інвестори придивлялися, і ціна була така продажна, щоб продати десь мінус 25−30% від довоєнної ціни з урахуванням скоригованого курсу долара, то вже у вересні ринок „віджався“ на 15%. Тобто зараз ми знаходимось у такому дивному стані, коли деякі житлові квартири перевищили довоєнні цінники, — це ті, що підпадають під державні програми, єОселю, субвенцію. Ціни на такі квартири з ремонтом перевищують показники 2021 року», — розповідає керуючий партнер в KDU Realty Group Олена Маленкова.

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За її словами, зараз відбувається дуже жвавий попит на ринку.

«Жовтень завжди був дуже активним у бізнесі. Зараз теж бачимо попит. Наприклад, у Києві та передмісті, продаж житлової нерухомості займає від 2 до 6 тижнів. Ціни варіюються: від -15% до довоєнної ціни до +15%», — повідомила Маленкова.

При цьому, як зазначила експертка, первинка продається не так активно, як вторинка, тому що мало інвесторів готові просто вкладатися і робити ремонти.

«Зараз дуже подорожчали матеріали та логістика, а ще зріс дефіцит робочої сили. Тому основні продажі зараз йдуть з уже готовими квартирами. Плюс — ризики, пов’язані з війною», — зазначила експертка.

Чи будуть падати ціни на нерухомість?

Більшість інвесторів зараз думають, що ж робити зі своєю нерухомістю — чи варто її продавати, чи буде знижувати її вартість, і що взагалі робити? Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак дала відповідь на ці питання.

«Варто розуміти, що так, як у 2021 році, вже не буде, принаймні до остаточного завершення війни й ще два роки після цього. Я поясню, чому, на цифрах.

У 21-му квартири купували пакетами — не 5−7 квартир, а 10! І от в той момент, якби ви у мене запитали, чи варто інвестувати, я б відповіла — звичайно, треба інвестувати в первинку. Тому що гарантовано ви могли в Комфорт+ заробити за цикл будівництва на зростанні ціни квадрата від 30%, а в Бізнес-сегменті - від 35%. Це середньозважені, бо були кейси й 40−44% дохідності. Зараз же ситуація інша", — зазначає Берещак.

За її словами, якщо ви зараз розраховуєте зайти на ринок нерухомості, повинні розуміти, що ця історія не така як раніше — на цикл будівництва, з поправкою на те що, хтось може затриматись, якщо ви довірились не тому забудовнику.

Зараз затримка в будівництві у Києві та області сягають 12−18 місяців, а у більшості об'єктів будівництва, які будувались до 24 лютого 2022 року, заледве 35% відновили роботи.

Як радить експертка, зараз варто «заходити» в обмежене коло об'єктів, які відповідають двом критеріям:

це мають бути високоліквідні об'єкти із класною концепцією, форматом, розташуванням, плануванням та урахуванням того, що ви далі будете робити з цією квартирою;

із класною концепцією, форматом, розташуванням, плануванням та урахуванням того, що ви далі будете робити з цією квартирою; реальні темпи будівництва.

«Прийнятними темпами, якщо ви розглядаєте зараз інвестиції у первинку, є щонайменше 6−8% готовності об'єкта. Або, якщо ви більш ризиковий інвестор і вкладаєтесь у котлован, то це один поверх на сезон. Краще дивитися на цю динаміку щонайменше 3 місяці», — розповідає Берещак.

Також важливо пам’ятати, що первинка — це ще й оподаткування. Так, з листопада 2022 року власники первинної нерухомості, що володіють нею менш як 3 роки, мають сплатити податок від продажу такої нерухомості.

Щодо вторинного ринку, експертка зазначила, що значне зростання йому принесли внутрішні переселенці. Однак згодом цей сплеск вгамувався.

«Зараз вже немає такої ситуації, як на початку. Вторинку треба розглядати, якщо ви фанат, наприклад, і хочете займатися фліпінгом, покращувати, здавати в оренду короткостроково, довгостроково і гратися з цим», — стверджує Берещак.

До речі, якщо хочете навчитися інвестувати у нерухомість та дізнатися про всі переваги та ризики цього інструменту, рекомендуємо прочитати наш матеріал за посиланням нижче:

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