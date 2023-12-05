Фонд Європейського інвестиційного банку для України схвалив перший проєкт, €25 млн спрямують на підтримку МСБ — Finance.ua

Фонд Європейського інвестиційного банку для України схвалив перший проєкт, €25 млн спрямують на підтримку МСБ
Фонд EU for Ukraine, керований Європейським інвестиційним банком, схвалив інвестиції в розмірі €25 млн для Horizon Capital Growth Fund IV, спрямовані на зміцнення малого та середнього бізнесу в Україні та Молдові.
Про це повідомляє пресслужба ЄІБ.
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Фонд ЄС для України, керований Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), провів перше засідання Комітету вкладників. Держави-члени ЄС дали добро на фінансування першого проєкту фонду — інвестиції у розмірі €25 млн в український фонд зростання капіталу Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), яким управляє Horizon Capital.
Зазначається, що фінансування в першу чергу націлене на компанії з невеликими активами, багаті на людський капітал, і технологічні компанії, орієнтовані на експорт.
Інвестиції в HCGF IV знаменують перший проєкт Фонду ЄС для України, ініційований ЄІБ навесні 2023 року. Цей фонд є частиною ширшої ініціативи ЄС для України, метою якої є швидке задоволення нагальних потреб України та підтримка економічної стабільності.
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Основною метою фонду є підтримка державних та приватних проєктів, здебільшого у сфері муніципальної інфраструктури та доступу до фінансування для українських підприємців.
З моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році ЄІБ запропонував негайну допомогу Україні, виділивши €1,7 млрд фінансування з 2022 року та допомагаючи фінансувати ремонт зруйнованої інфраструктури. Банк ЄС також надав кредитну лінію у розмірі €4 млрд для підтримки інтеграції біженців з України в країнах ЄС.
HCGF IV знаходиться в процесі залучення не менше €274 млн для інвестицій в акціонерний капітал, приділяючи особливу увагу технологічним та експортно-орієнтованим малим та середнім підприємствам в Україні та Молдові.
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