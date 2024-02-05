Які авто купували на Prozorro у 2023 році — Finance.ua
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Які авто купували на Prozorro у 2023 році

Особисті фінанси
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Які авто купували на Prozorro у 2023 році
Які авто купували на Prozorro у 2023 році
Протягом 2023 року на Prozorro придбали 3,8 тисячі авто загальною вартістю 3,7 мільярда гривень.
Про це розповідає моніторинговий портал Dozorro.
Аналітики зауважують, що це практично така сама сума, що й у 2021 році, до повномасштабного вторгнення — але тоді через нижчі ціни в неї влізло майже 5 тисяч автівок.
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Зазначається, що минулого року найбільшу кількість закупівель — майже кожну шосту — оголосили в листопаді, наприкінці бюджетного року. Ще одним піковим місяцем став червень.
Загалом 73% автівок придбали за конкурентними процедурами, решту — напряму.
Інфографіка: dozorro.org
Інфографіка: dozorro.org
Абсолютним лідером за кількістю куплених на Prozorro авто залишається бюджетний кросовер Renault Duster. Таких замовили 1,6 тисячі, тобто 42% від загальної кількості.
Друге місце посідає компактний фургон Renault Express (211), на третьому — повнопривідний пікап Mitsubishi L200 (178). Серед найпопулярніших автівок також Toyota Corolla та Skoda Octavia.
Інфографіка: dozorro.org
Інфографіка: dozorro.org
У Dozorro підкреслюють, що частину авто купують для ЗСУ, але кількість таких автівок важко підрахувати. Все тому, що замовники рідко вказують у назві закупівлі, що машина призначена саме для військових.
Водночас аналітики допускають, що щонайменше вживані позашляховики замовляють також для бійців, як і частину автомобілів у закупівлях правоохоронців.
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Згідно з даними моніторингового порталу, найбільші покупці - це правоохоронні органи, силові та спеціальні структури України. Зокрема, лише на публічні закупівлі структур МВС, СБУ і військових частин припадає 63% придбаних автівок.
Зазначається, що вони зазвичай купували автомобілі спеціального призначення. Як правило, це моделі звичайних цивільних автомобілів, у яких доставили певне обладнання, як-от проблискові маячки, сирену, рації, сейф для зберігання зброї.
Інфографіка: dozorro.org
Інфографіка: dozorro.org
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За матеріалами:
УНН
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