НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з квітня минулого року — Finance.ua

НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з квітня минулого року Сьогодні 11:33 — Валюта

НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з квітня минулого року

Національний банк України скоротив продаж доларів із резервів у зв’язку із зменшенням дефіциту валюти. Курс долара знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ

НБУ протягом тижня 29 січня — 2 лютого 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 223,95 млн доларів. Це мінімальний обсяг з початку квітня минулого року, коли НБУ за тиждень 4−7 квітня продав 125,34 млн доларів.

З початку 2024 року НБУ продав на міжбанку 2,638 млрд доларів.

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