НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з квітня минулого року — Finance.ua
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НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з квітня минулого року

Валюта
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НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з квітня минулого року
НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з квітня минулого року
Національний банк України скоротив продаж доларів із резервів у зв’язку із зменшенням дефіциту валюти. Курс долара знизився.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
НБУ протягом тижня 29 січня — 2 лютого 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 223,95 млн доларів. Це мінімальний обсяг з початку квітня минулого року, коли НБУ за тиждень 4−7 квітня продав 125,34 млн доларів.
З початку 2024 року НБУ продав на міжбанку 2,638 млрд доларів.
НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з квітня минулого року
За матеріалами:
РБК-Україна
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