День фінансів: понад $1 млрд податків ІТ-індустрії, ТОП-10 ритейлерів України, спеціалізовані адмінсуди — Finance.ua

День фінансів: понад $1 млрд податків ІТ-індустрії, ТОП-10 ритейлерів України, спеціалізовані адмінсуди Сьогодні 17:38

У понеділок, 24 березня, йшлося про новий податок, ТОП-10 ритейлерів України та скільки податків сплатила ІТ-індустрія.

Новий податок. В Україні планують В Україні планують ухвалити закон, згідно з яким дохід онлайн-платформ буде обкладено податками в розмірі 10%. Це стосуватиметься як українських, так і іноземних цифрових платформ, зокрема таксистів Bolt, Uklon, кур’єрів Glovo, репетиторів, продавців на OLX тощо.

В Україні з’являться спеціалізовані адмінсуди. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон щодо створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

ТОП-10 ритейлерів України. 529,24 млрд грн склав сукупний дохід компаній — 529,24 млрд грн склав сукупний дохід компаній — лідерів Індексу Опендатабота 2025 в сфері роздрібної торгівлі. Жодна з компаній з топ-10 не зазнала збитків, а їх загальний дохід виріс на 17%. Очолює перелік вже кілька років поспіль АТБ-маркет.

ІТ-індустрія сплатила понад $1 млрд податків. Українська ІТ-індустрія продовжує зростати, збільшуючи свою частку в експорті та сплативши понад $1 млрд податків у 2024 році. Про це Українська ІТ-індустрія продовжує зростати, збільшуючи свою частку в експорті та сплативши понад $1 млрд податків у 2024 році. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Виплати «тисячі Зеленського». Уряд завершив виплати Зимової єПідтримки за заявками в Дії та через банки-партнери. Ще 703 млн гривень допомоги отримали українці за заявками, поданими з 13 по 28 лютого включно. Про це Уряд завершив виплати Зимової єПідтримки за заявками в Дії та через банки-партнери. Ще 703 млн гривень допомоги отримали українці за заявками, поданими з 13 по 28 лютого включно. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Економіка України і довоєнний рівень. За поточними темпами економічного зростання реальний ВВП України за підсумками 2025 року буде на 20% меншим у порівнянні з 2021 роком — без урахування тимчасово окупованих територій і зон, де ведуться бойові дії. Про це За поточними темпами економічного зростання реальний ВВП України за підсумками 2025 року буде на 20% меншим у порівнянні з 2021 роком — без урахування тимчасово окупованих територій і зон, де ведуться бойові дії. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Також він каже, що НБУ зафіксував зменшення кількості скарг щодо роботи нелегальних обмінників.

Ціна на 1-кімнатні квартири. У багатьох великих містах України У багатьох великих містах України переписали вартість нових 1-кімнатних квартир. Причому практично у всіх у бік здорожчання. Так, за останні 6 місяців найбільше ціна на таке житло зросла в Одесі — одразу на 15% до середніх 45 300 доларів.

Який відсоток зарплати йде на оренду житла. Витрати українців на оренду житла суттєво різняться залежно від міста, доходів та Витрати українців на оренду житла суттєво різняться залежно від міста, доходів та вартості оренди . У регіонах поблизу зон ведення активних бойових дій вони становлять 15−30%. Водночас у Львові, Ужгороді та Києві витрати на оренду забирають левову частку доходів.

Україна закликає ЄС продовжити безмитну торгівлю. Україна попереджає про Україна попереджає про серйозні наслідки, якщо ЄС не продовжить угоду про безмитну торгівлю, термін якої спливає 5 червня. Експорт до ЄС приносить майже 10% валютної виручки країни.

Право власності, коли документи втрачено. Якщо ви втратили документи про право власності на нерухомість, слід отримати дублікат документів. Про це Якщо ви втратили документи про право власності на нерухомість, слід отримати дублікат документів. Про це нагадує Міністерство юстиції.

Чого очікувати від курсу цього тижня. Минулого тижня торгівля на валютному ринку України (ВРУ) дедалі активніше набирала обертів, . Минулого тижня торгівля на валютному ринку України (ВРУ) дедалі активніше набирала обертів, прокоментувала Finance.ua Ганна Золотько, членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank

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Грантова програма для заводів, які виробляють вибухівку. Міністерство цифрової трансформації планує запустити грантову програму для заводів, які виробляють вибухові речовини. Про це в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» Міністерство цифрової трансформації планує запустити грантову програму для заводів, які виробляють вибухові речовини. Про це в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відповідаючи на питання, що сьогодні створюється з того, що просто зараз нищить росіян на полі бою, за допомогою проєктів саме Мінцифри.

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20 млн євро на закупівлю розвідувальних БПЛА. Країни-партнери Коаліції дронів Країни-партнери Коаліції дронів ухвалили рішення про виділення 20 мільйонів євро зі спільного фонду, щоб закупити розвідувальні БПЛА (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.

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