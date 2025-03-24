Гетманцев спрогнозував, коли економіка України вийде на довоєнний рівень — Finance.ua

Гетманцев спрогнозував, коли економіка України вийде на довоєнний рівень Сьогодні 09:03 — Казна та Політика

Гетманцев спрогнозував, коли економіка України вийде на довоєнний рівень

За поточними темпами економічного зростання реальний ВВП України за підсумками 2025 року буде на 20% меншим у порівнянні з 2021 роком — без урахування тимчасово окупованих територій і зон, де ведуться бойові дії. Такий рівень відновлення економіки, безумовно, є недостатнім.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

«За цьогорічних темпів економічного зростання ми досягнемо довоєнного рівня ВВП у реальному вимірі не раніше 2034 року. Безпекові ризики, які були і залишатимуться основним стримуючим чинником розвитку, безумовно, впливають на економічний процес. У цьому контексті важливо, що в ході мирних перемовин ми маємо отримати надійні як безпекові, так і економічні гарантії для післявоєнного розвитку», — зазначив він.

Гетманцев також повідомив, що за оцінками Міністерства економіки, зростання реального ВВП у лютому 2025 року склало 0,7%, а за перші два місяці 2025 року — 1,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«Українська економіка сповільнюється з другого кварталу минулого року через виснаження на фоні повномасштабної війни, що включає обстріли інфраструктури, дефіцит електроенергії, структурні проблеми на ринку праці та інші безпекові чинники, які негативно впливають на виробничу діяльність і ділові очікування», — повідомив депутат.

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Крім того, до цих проблем з початку 2025 року додалась слабка експортна активність: експорт товарів скоротився до $6,3 млрд, що на 7,4% менше порівняно з січнем-лютим 2024 року.

Також уповільнилося відновлення транспортного сектору, а виробництво тваринницької продукції скоротилося.

«Зростання реального ВВП у 2025 році оцінюється на рівні 2,7% (після очікуваних 3,6% у 2024 році, 5,3% у 2023 році і падіння на 28,8% у перший рік повномасштабної війни)», — підсумував Гетманцев.

Він також зазначив, що ще у 2022 році було визначено, що для ліквідації наслідків війни Україні необхідно $750 млрд.

«У липні цього року в Римі відбудеться міжнародна конференція з відновлення України, що стане чудовою нагодою для обговорення економічних гарантій і досягнення конкретних домовленостей», — додав голова парламентського комітету.

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