Зростання на тлі невизначеності: що буде з економікою України у 2025−2026 (прогноз) — Finance.ua
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Зростання на тлі невизначеності: що буде з економікою України у 2025−2026 (прогноз)

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Зростання на тлі невизначеності: що буде з економікою України у 2025−2026 (прогноз)
Зростання на тлі невизначеності: що буде з економікою України у 2025−2026 (прогноз)
Попри руйнівний вплив повномасштабного вторгнення росії, економіка України демонструє стійкість. Прогнозоване зростання ВВП становить 2.9% у 2025 році та 3.2% у 2026 році. Проте реальний ВВП залишається на 17.4% нижче довоєнного рівня, що свідчить про серйозні структурні проблеми.
Про це свідчить макроекономічний прогноз Інституту економічних досліджень та політичних консультацій та German Economic Team.

Основні економічні показники:

  • Зростання ВВП: 3.5% у 2024 році, 2.9% у 2025 році та 3.2% у 2026 році.
  • Інфляція: Очікується, що у 2025 році вона становитиме 12.5%, а у 2026 році знизиться до 6.5%.
  • Державний борг: У 2025 році прогнозується на рівні 89% ВВП, а у 2026 році — 85%.
  • Баланс поточного рахунку: У 2025 році міжнародні гранти тимчасово забезпечать рівновагу, проте у 2026 році прогнозується дефіцит у 5.7% ВВП.
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Фіскальний прогноз:

  • Дефіцит бюджету залишиться високим — 20% ВВП у 2025 році та 19% у 2026 році.
  • Потреби у фінансуванні, з урахуванням внутрішнього боргу, становитимуть $52.5 млрд у 2025 році та $55.2 млрд у 2026 році.
  • Міжнародна допомога є критично важливою. Очікується, що у 2025 році Україна отримає $48 млрд грантів та кредитів, а у 2026 році — $36 млрд.
  • Державний борг залишатиметься на високому рівні, тому необхідно зберігати фіскальну дисципліну та залучати зовнішнє фінансування.

Економічні чинники зростання:

  • Попит: Основними рушіями будуть приватне споживання та інвестиції в екстрене відновлення.
  • Пропозиція: Очікується зростання у ключових секторах — сільському господарстві, промисловості та торгівлі. Водночас проблеми в енергетиці будуть обмежувати розвиток.
  • Зовнішня торгівля: Експорт покращиться завдяки відкриттю логістичних маршрутів у Чорному морі. Водночас дефіцит торгівлі залишатиметься високим через значні військові та енергетичні витрати.
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Основні ризики:

  • Військові загрози: Продовження війни може завдати значних додаткових збитків інфраструктурі та поставити під загрозу подальшу економічну стабільність.
  • Залежність від міжнародної підтримки: Скорочення або затримка фінансової допомоги може загальмувати відновлення економіки та поглибити кризу.
  • Ринок праці: Мобілізація та міграція обмежують кадрові ресурси. Дефіцит кваліфікованих працівників створює труднощі для розвитку економіки.
  • Енергетичні ризики: Триваючі атаки на енергетичну інфраструктуру можуть спричинити перебої в електропостачанні та підвищення витрат для бізнесу і домогосподарств.
  • Сільське господарство: Скорочення врожаю через мінування земель і порушення ланцюгів постачання може призвести до зменшення експортних надходжень.
  • Фінансова нестабільність: Високий державний борг і зовнішні економічні ризики чинять тиск на банківський сектор, що потребує пильного моніторингу.
«Попри ці виклики, Україна залишається адаптивною, а міжнародна підтримка є важливим фактором для подальшого зростання та стабільності», — наголошують фахівці.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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