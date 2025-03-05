Зростання на тлі невизначеності: що буде з економікою України у 2025−2026 (прогноз) — Finance.ua

Зростання на тлі невизначеності: що буде з економікою України у 2025−2026 (прогноз) Сьогодні 09:05

Зростання на тлі невизначеності: що буде з економікою України у 2025−2026 (прогноз)

Попри руйнівний вплив повномасштабного вторгнення росії, економіка України демонструє стійкість. Прогнозоване зростання ВВП становить 2.9% у 2025 році та 3.2% у 2026 році. Проте реальний ВВП залишається на 17.4% нижче довоєнного рівня, що свідчить про серйозні структурні проблеми.

Про це свідчить макроекономічний прогноз Інституту економічних досліджень та політичних консультацій та German Economic Team.

Основні економічні показники:

Зростання ВВП: 3.5% у 2024 році, 2.9% у 2025 році та 3.2% у 2026 році.

3.5% у 2024 році, 2.9% у 2025 році та 3.2% у 2026 році. Інфляція: Очікується, що у 2025 році вона становитиме 12.5%, а у 2026 році знизиться до 6.5%.

Очікується, що у 2025 році вона становитиме 12.5%, а у 2026 році знизиться до 6.5%. Державний борг: У 2025 році прогнозується на рівні 89% ВВП, а у 2026 році — 85%.

У 2025 році прогнозується на рівні 89% ВВП, а у 2026 році — 85%. Баланс поточного рахунку: У 2025 році міжнародні гранти тимчасово забезпечать рівновагу, проте у 2026 році прогнозується дефіцит у 5.7% ВВП.

Фіскальний прогноз:

Дефіцит бюджету залишиться високим — 20% ВВП у 2025 році та 19% у 2026 році.

Потреби у фінансуванні, з урахуванням внутрішнього боргу, становитимуть $52.5 млрд у 2025 році та $55.2 млрд у 2026 році.

Міжнародна допомога є критично важливою. Очікується, що у 2025 році Україна отримає $48 млрд грантів та кредитів, а у 2026 році — $36 млрд.

Державний борг залишатиметься на високому рівні, тому необхідно зберігати фіскальну дисципліну та залучати зовнішнє фінансування.

Економічні чинники зростання:

Попит: Основними рушіями будуть приватне споживання та інвестиції в екстрене відновлення.

Основними рушіями будуть приватне споживання та інвестиції в екстрене відновлення. Пропозиція: Очікується зростання у ключових секторах — сільському господарстві, промисловості та торгівлі. Водночас проблеми в енергетиці будуть обмежувати розвиток.

Очікується зростання у ключових секторах — сільському господарстві, промисловості та торгівлі. Водночас проблеми в енергетиці будуть обмежувати розвиток. Зовнішня торгівля: Експорт покращиться завдяки відкриттю логістичних маршрутів у Чорному морі. Водночас дефіцит торгівлі залишатиметься високим через значні військові та енергетичні витрати.

Основні ризики:

Військові загрози: Продовження війни може завдати значних додаткових збитків інфраструктурі та поставити під загрозу подальшу економічну стабільність.

Продовження війни може завдати значних додаткових збитків інфраструктурі та поставити під загрозу подальшу економічну стабільність. Залежність від міжнародної підтримки: Скорочення або затримка фінансової допомоги може загальмувати відновлення економіки та поглибити кризу.

Скорочення або затримка фінансової допомоги може загальмувати відновлення економіки та поглибити кризу. Ринок праці: Мобілізація та міграція обмежують кадрові ресурси. Дефіцит кваліфікованих працівників створює труднощі для розвитку економіки.

Мобілізація та міграція обмежують кадрові ресурси. Дефіцит кваліфікованих працівників створює труднощі для розвитку економіки. Енергетичні ризики: Триваючі атаки на енергетичну інфраструктуру можуть спричинити перебої в електропостачанні та підвищення витрат для бізнесу і домогосподарств.

Триваючі атаки на енергетичну інфраструктуру можуть спричинити перебої в електропостачанні та підвищення витрат для бізнесу і домогосподарств. Сільське господарство: Скорочення врожаю через мінування земель і порушення ланцюгів постачання може призвести до зменшення експортних надходжень.

Скорочення врожаю через мінування земель і порушення ланцюгів постачання може призвести до зменшення експортних надходжень. Фінансова нестабільність: Високий державний борг і зовнішні економічні ризики чинять тиск на банківський сектор, що потребує пильного моніторингу.

«Попри ці виклики, Україна залишається адаптивною, а міжнародна підтримка є важливим фактором для подальшого зростання та стабільності», — наголошують фахівці.

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