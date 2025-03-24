Виплати «тисячі Зеленського» завершені: українці отримали останні 700 мільйонів — Finance.ua

Виплати «тисячі Зеленського» завершені: українці отримали останні 700 мільйонів Сьогодні 15:44 — Особисті фінанси

Виплати «тисячі Зеленського» завершені: українці отримали останні 700 мільйонів

Уряд завершив виплати Зимової єПідтримки за заявками в Дії та через банки-партнери. Ще 703 млн гривень допомоги отримали українці за заявками, поданими з 13 по 28 лютого включно.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

«Допомогою скористалися 14,4 млн громадян. Близько 60% коштів українці витратили на комунальні послуги. Також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання і донатили на ЗСУ. Використати кошти можна до кінця 2025 року, зокрема на підтримку армії», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Заявки приймали до 28 лютого 2025 року. Ті, що подані через Укрпошту, опрацюють до кінця квітня.

На що можна витратити кошти

На оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, страхування тощо. Можна купити книжки та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі — перелік доступний на сайті . Також 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Чи потрібно декларувати кошти

Кошти, отримані за програмою «Зимова єПідтримка» вважаються доходом і підлягають декларуванню відповідно до чинного законодавства. Подати декларацію необхідно до 31 березня 2025 року.

Хто має декларувати і як подати декларацію — читайте на сайті

Нагадаємо, виплату не могли отримати українці, які проживають за кордоном, навіть якщо вони мають статус біженців. Програма «Зимова єПідтримка» — це ініціатива держави для надання одноразової допомоги у розмірі 1 тис. гривень громадянам України. Отримати кошти можна було через застосунок «Дія», або альтернативними способами для тих, хто не користується цифровими сервісами.

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