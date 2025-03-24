Україна закликає ЄС продовжити безмитну торгівлю — FT — Finance.ua
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Україна закликає ЄС продовжити безмитну торгівлю — FT

Казна та Політика
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Україна закликає ЄС продовжити безмитну торгівлю — FT
Україна закликає ЄС продовжити безмитну торгівлю — FT
Україна попереджає про серйозні наслідки, якщо ЄС не продовжить угоду про безмитну торгівлю, термін якої спливає 5 червня. Експорт до ЄС приносить майже 10% валютної виручки країни.
Україна закликає ЄС відновити угоду про безмитну торгівлю, повідомляє Financial Times.
Україна, як вказано, попередила про «справді руйнівні» наслідки, якщо дедлайн, що наближається, зупинить необмежену торгівлю з ЄС, на тлі того, як країна бореться з невизначеністю щодо довгострокової підтримки з боку США.
Надзвичайні торговельні заходи ЄС, які скасували мита та квоти на український експорт, мають скінчитися 5 червня, і залишилося мало часу для їхнього продовження.
Запроваджена після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році ця політика була розроблена для підтримки економіки України. Але деякі держави-члени, як вказано, відтоді виступили проти, пославшись на побоювання щодо її внутрішнього впливу.
«Європейський Союз є нашим ключовим торговим партнером, і саме тому для нас було б дуже руйнівним, якби ми [опинилися] у ситуації, яка була до війни», — заявив міністр фінансів України Сергій Марченко Financial Times.
Україна залежить від експорту, щоби заробити життєво важливу іноземну валюту для фінансування військових зусиль. За даними уряду, доходи від експорту до ЄС у межах «автономних торгових заходів» становили майже десяту частину експортної виручки країни обсягом 41 млрд доларів у 2024 році.
За матеріалами:
УНН
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