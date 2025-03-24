В Україні з’являться спеціалізовані адмінсуди: Зеленський підписав закон — Finance.ua

В Україні з’являться спеціалізовані адмінсуди: Зеленський підписав закон Сьогодні 16:32 — Казна та Політика

В Україні з’являться спеціалізовані адмінсуди: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон щодо створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Про це інформує пресслужба Верховної Ради.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроєкт спрямований на:

підвищення ефективності та прозорості адміністративного судочинства;

усунення конфлікту інтересів і зниження корупційних ризиків.

Він передбачає реорганізацію адмінсудів, оптимізацію їхньої структури та вдосконалення розподілу справ для справедливого судового процесу.

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Ініціатива також узгоджується з європейськими стандартами та принципами верховенства права.

Основна мета — створення Київського міського окружного адмінсуду та Київського міського апеляційного адмінсуду для розгляду визначених законом справ.

Проєкт передбачає створення двох окремих судових інстанцій:

Київський міський окружний адміністративний суд діятиме як місцевий адмінсуд першої інстанції для розгляду адміністративних справ.

Київський міський апеляційний адміністративний суд займатиметься переглядом рішень окружного суду на рівні апеляції.

Уточнюється, що реалізація проєкту закону потребуватиме додаткових витрат з бюджету.

Очікується, що проєкт підвищить ефективність і прозорість роботи адміністративних судів у столиці завдяки чіткому розмежуванню юрисдикції між судами першої та апеляційної інстанцій. Це сприятиме зменшенню корупційних ризиків через дотримання принципу незалежності суддів, а також наблизить судову систему до європейських стандартів.

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Передбачається, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України протягом місяця після набрання чинності законом оголосить конкурс на посади суддів.

Для оцінки доброчесності та професійної компетентності кандидатів буде створена та працюватиме Експертна рада.

Нагадаємо, у лютого цього року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12368−1, який вносить зміни до законодавства щодо створення та роботи Київського міського окружного адміністративного суду та Київського міського апеляційного адміністративного суду. Цим рішенням парламент виконав одне із прострочених зобов’язань перед МВФ.

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