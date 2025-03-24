В Україні з’являться спеціалізовані адмінсуди: Зеленський підписав закон — Finance.ua
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В Україні з’являться спеціалізовані адмінсуди: Зеленський підписав закон

Казна та Політика
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В Україні з’являться спеціалізовані адмінсуди: Зеленський підписав закон
В Україні з’являться спеціалізовані адмінсуди: Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон щодо створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.
Про це інформує пресслужба Верховної Ради.
Як зазначається в пояснювальній записці, законопроєкт спрямований на:
  • підвищення ефективності та прозорості адміністративного судочинства;
  • усунення конфлікту інтересів і зниження корупційних ризиків.
Він передбачає реорганізацію адмінсудів, оптимізацію їхньої структури та вдосконалення розподілу справ для справедливого судового процесу.
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Ініціатива також узгоджується з європейськими стандартами та принципами верховенства права.
Основна мета — створення Київського міського окружного адмінсуду та Київського міського апеляційного адмінсуду для розгляду визначених законом справ.
Проєкт передбачає створення двох окремих судових інстанцій:
  • Київський міський окружний адміністративний суд діятиме як місцевий адмінсуд першої інстанції для розгляду адміністративних справ.
  • Київський міський апеляційний адміністративний суд займатиметься переглядом рішень окружного суду на рівні апеляції.
Уточнюється, що реалізація проєкту закону потребуватиме додаткових витрат з бюджету.
Очікується, що проєкт підвищить ефективність і прозорість роботи адміністративних судів у столиці завдяки чіткому розмежуванню юрисдикції між судами першої та апеляційної інстанцій. Це сприятиме зменшенню корупційних ризиків через дотримання принципу незалежності суддів, а також наблизить судову систему до європейських стандартів.
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Передбачається, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України протягом місяця після набрання чинності законом оголосить конкурс на посади суддів.
Для оцінки доброчесності та професійної компетентності кандидатів буде створена та працюватиме Експертна рада.
Нагадаємо, у лютого цього року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12368−1, який вносить зміни до законодавства щодо створення та роботи Київського міського окружного адміністративного суду та Київського міського апеляційного адміністративного суду. Цим рішенням парламент виконав одне із прострочених зобов’язань перед МВФ.
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