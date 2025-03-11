ВР ухвалила закон про поновлення строків для перегляду судового рішення через 10-років — Finance.ua

ВР ухвалила закон про поновлення строків для перегляду судового рішення через 10-років Сьогодні 16:43 — Казна та Політика

ВР ухвалила закон про поновлення строків для перегляду судового рішення через 10-років

Верховна Рада 11 березня прийняла в цілому як закон законопроект 11508 про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 14 лютого 2024 року № 1-р (II)/2024 щодо гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням Європейського суду з прав людини.

Законопроект направлений на приведення положень процесуальних кодексів у відповідність із рішенням КСУ. Цим Рішенням було визнано неконституційними пункт 2 ч. 2, ч. 3 статті 321 Господарського процесуального кодексу, оскільки вони унеможливлюють подання заяв про перегляд судового рішення у зв’язку з ухваленням ЄСПЛ рішення після 10 років із дня набрання законної сили рішенням національного суду; поновлення строку судом на подання заяви про перегляд рішення національного суду. Поданим законопроектом стаття ГПК викладається у новій редакції.

При цьому у частині 2 цієї статті передбачено, що з урахуванням приписів частини першої цієї статті заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подана:

з підстави, визначеної пунктом 1 частини другої статті 320 цього Кодексу, — не пізніше 3 років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили;

з підстав, визначених пунктами 2, 3 частини другої та частиною третьою статті 320 цього Кодексу, — не пізніше 10 років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили.

Одночасно строки, передбачені цією частиною, не можуть бути поновлені, крім строку, передбаченого для перегляду судового рішення за виключними обставинами у зв’язку з рішенням ЄСПЛ, яке набуло статусу остаточного, після спливу 10 років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили, за умови, що заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами подана протягом 30 днів з дня, коли така особа дізналася або могла дізнатися про набуття цим рішенням статусу остаточного.

Проєктом надається можливість поновлення такого строку лише у разі перегляду судового рішення за виключними обставинами у зв’язку з рішенням ЄСПЛ, яке набуло статусу остаточного, після спливу 10 років з дня набрання судовим рішенням національного суду законної сили.

Натомість поновлення такого строку з інших підстав, зокрема, визначених пунктами 2, 3 ч. 2 та пунктами 1, 3 ч. 3 статті 320 ГПК (навпаки, встановлено заборону щодо його поновлення для перегляду судових рішень) проектом не передбачено.

«Наприклад, судом не поновлюватимуться строки після спливу 10 років з дня набрання судовим рішенням суду законної сили у разі перегляду судового рішення у зв’язку з такою виключною обставиною, як встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосовного (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

Таким чином, встановлюючи порядок нормативного регулювання перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами в частині визначення та поновлення строку, законодавцем буде запроваджено відповідну диференціацію залежно від підстав перегляду судових рішень" - зазначає Юридичне управління Ради.

Думка експертів

На думку експертів, такий законодавчий підхід не враховує вимог, передбачених Конституцією, якими гарантуються право на рівність та право на звернення до суду, яке є складовим права на судовий захист, оскільки «він обмежує у часі подання заяв про перегляд судового рішення у зв’язку із нововиявленими або виключними обставинами, позбавляє можливості поновити пропущений строк, обмежує право особи на звернення до суду, впливає на зміст конституційного права на судовий захист і доступ до правосуддя та унеможливлює ефективне поновлення прав громадян».

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