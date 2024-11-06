День фінансів: перемога Трампа на виборах у США, реакція світу — Finance.ua

День фінансів: перемога Трампа на виборах у США, реакція світу Сьогодні 17:33

У середу, 6 листопада головна подія у світі - Трамп перемагає на виборах у США. Досліджуємо, як відреагували ринки у світі:

Долар підскочив до основних валют в очікуванні перемоги Трампа.

Bitcoin оновив історичний максимум на тлі виборів у США.

Українські євробонди зростають через новини про перемогу Трампа.

Ціни на нафту реагують на вибори президента США.

Ціни на сировину у світі падають через перемогу Трампа.

Також стало відомо, скільки витратили Трамп і Гарріс на свою передвиборчу кампанію.

У Китаї відреагували на результати виборів у США.

Трамп також пообіцяв зупинити всі війни під час свого президентства.

Про всі реакції — тут детально.

Також про перші підсумки виборів розказуємо у сюжеті Finance.ua:

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