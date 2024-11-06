Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану — Finance.ua
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Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану

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Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану
Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану
Президент Володимир Зеленський підписав прийняті Верховною Радою України закони про мобілізацію та продовження воєнного стану в країні.
Йдеться про відповідні законопроєкт № 12 151 та № 12 152.
Як свідчить картки законопроєктів, їх було повернуто до Верховної Ради з підписом президента 6 листопада 2024 року.
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Що передбачено?

  • Законопроєкт № 12 151 передбачається продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05:30 10 листопада строком на 90 діб.
  • Законопроєкт № 12 152 передбачає продовження з 10 листопада терміну проведення загальної мобілізації на 90 діб.
Таким чином, як випливає із законопроєктів, обидва ці терміни продовжили до 7 лютого 2025 року.
Нагадаємо, 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
За матеріалами:
Finance.ua
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