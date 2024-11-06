Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану — Finance.ua

Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану
Президент Володимир Зеленський підписав прийняті Верховною Радою України закони про мобілізацію та продовження воєнного стану в країні.
Як свідчить картки законопроєктів, їх було повернуто до Верховної Ради з підписом президента 6 листопада 2024 року.
Що передбачено?
- Законопроєкт № 12 151 передбачається продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05:30 10 листопада строком на 90 діб.
- Законопроєкт № 12 152 передбачає продовження з 10 листопада терміну проведення загальної мобілізації на 90 діб.
Таким чином, як випливає із законопроєктів, обидва ці терміни продовжили до 7 лютого 2025 року.
Нагадаємо, 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
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