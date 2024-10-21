Як пропонують змінити черговість мобілізації громадян — Finance.ua

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Як пропонують змінити черговість мобілізації громадян

Казна та Політика
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Як пропонують змінити черговість мобілізації громадян
Як пропонують змінити черговість мобілізації громадян
Економічне бронювання можна впровадити шляхом включення в закон про мобілізацію принципу черговості, в результаті дії якого ті, хто працюють на економіку, опиняться не першими, а останніми в черзі на мобілізацію.
Про цю ініціативу повідомила голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова в рамках форуму «Діалог громадянського суспільства, бізнесу й влади: інклюзивні інституції та економічні свободи».
«Якщо буде потреба, то воювати будемо ми всі, в тому числі всі бізнеси. Але коли настане така черга, коли потрібно буде з економіки людей забирати», — заявила вона.
Галина Третьякова закликала першочергово мобілізовувати усіх, хто вміє поводитись зі зброєю, зокрема військових пенсіонерів. «Потрібно спочатку залучати тих, хто знає як стріляти, тих, хто професійно цим займався. Це, в першу чергу, військові пенсіонери. Їх у нас 150 тис. І ми маємо, в першу чергу, мобілізовувати їх», — сказала вона.
За її словами, з усіх військових пенсіонерів є 150 тис. осіб, які не є людьми з інвалідністю і які не досягли 60-річного віку. «У нас військовослужбовці виходять на пенсію після 25 років вислуги, тобто вони виходять на пенсію в проміжок з 35 до 45 років. Це військові пенсіонери, які отримують пенсію, не працюють ніде і не є в Збройних Силах України. Ми виокремили ці 150 тис. осіб і передали пану Немчинову, який займається мобілізацією разом із Міністерством оборони, але „віз і досі там“», — зазначила Галина Третьякова.
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Потім потрібно мобілізовувати діючих правоохоронців. «В другу чергу ми маємо поступово тих, хто працює в Нацполіції, в Управлінні державної охорони, розміщувати на фронт, а їх замінювати цивільними, яких навчати через УДО. Плюс ті, хто в захисті судової адміністрації. Також є біля 70 тис. осіб, які з МВС займаються охороною державного порядку з прикордонниками разом», — перелічила депутатка.
Наступна черга мобілізації — власники зброї. «І нарешті у нас 700 тис. осіб, які є власниками зброї. Їх простіше навчити, вони вміють стріляти», — зазначила вона.
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За її пропозицією, лише при мобілізації 80% представників кожного кластеру, можна починати мобілізацію в наступному кластері.
Безробітні також мають піти на фронт, а не ті, хто працює «в білу»
«У Міністерства оборони є дані щодо всіх людей, які є в Україні. І потрібно брати, в першу чергу, тих, хто не працює. В першу чергу ТЦК має брати тих, хто в Державному центрі занятості стоїть на обліку», — сказала Галина Третьякова.
Більш детальна ситуація із військовими пенсіонерами:
Як пропонують змінити черговість мобілізації громадян
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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