Чи треба мобілізація 18-річних в Україні — думка демографа Сьогодні 19:48

Мобілізаційний вік в Україні не варто знижувати до 18 років, оскільки хлопці в такому віці ще не так відповідально ставиться до свого життя, як 25-річні.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова не підтримує серйозне зниження мобілізаційного віку, оскільки в підсумку воно може вплинути на демографічну ситуацію в Україні. Такою думкою вона поділилася в інтерв’ю «Українській правді»:

«Я категорично проти (мобілізації з 18 років. — Ред.)».

За словами експерта, 18-річний хлопець ще не має такої відповідальності за своє життя, як, наприклад, 25-річний, який свідоміше ставиться до збереження свого здоров’я і «не буде лізти на рожен».

«В підсумку це якраз і вплине на демографічну ситуацію. Тому що, якщо максимальна кількість мобілізованих повернеться з фронту, то вони і дітей будуть народжувати, і самі будуть живі», — додала співбесідниця.

Лібанова також висловилася про те, коли закінчиться війна в Україні. «Судячи з того, що говорять воєнні експерти, то нема сенсу говорити про те, що війна закінчиться раніше 2028 року. Швидше за все, ми будемо спиратися зараз на цю дату», — сказала демограф.

УНІАН За матеріалами:

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