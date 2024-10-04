Мобілізація спричинила дефіцит водіїв у транспортно-логістичній сфері в 25% — Finance.ua

Мобілізація спричинила дефіцит водіїв у транспортно-логістичній сфері в 25% Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Мобілізація спричинила дефіцит водіїв у транспортно-логістичній сфері в 25%, freepik.com

У транспортно-логістичній сфері в Україні через мобілізацію дефіцит водіїв сягає 25% потреби, у сфері пасажирських перевезень у містах — до 30%.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач на презентації пілотного проєкту з підготовки жінок — водіїв фур.

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«25% (дефіцит водіїв фур. — Ред.) — це попередня цифра, яку ми зібрали з перевізників, логістичних компаній. У деяких компаніях ця цифра сягає навіть більше 50%, тому що це питання мобілізації. У цифрах це близько 30 тис. водіїв, які потрібні як водії вантажного транспорту», — сказав Деркач

У сфері громадського пасажирського транспорту, за його словами, не вистачає близько 30% водіїв — близько 6 тис. із 14 тис. необхідних галузі фахівців.

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За словами Деркача, компанії, які мають транспортні підрозділи у своїй структурі, самостійно навчають жінок, які бажають працювати водіями вантажних автомобілів.

Також, міністерство та Фундація інституційного розвитку за підтримки USAID реалізує проєкт із підготовки жінок-дальнобійниць. До участі вже відібрано 100 учасниць із понад тисячу тих, хто подав анкети. Проєкт підтримують 25 великих українських роботодавців, які готові прийняти жінок на роботу — серед них «Укрпошта», «Нова пошта», Metro Cash&Carry, Novus, Fozzy та інші.

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«Ми не прагнули цим проєктом закрити всі вакансії. Розуміємо, що глобально цю ситуацію не вирішить. Проєкт має змінити сприйняття жінки за кермом вантажного автомобіля в очах роботодавців — показати, що це можливо і може бути виходом із ситуації. Та й самі жінки, які раніше про професію далекобійниці не замислювалися, вважали її виключно чоловічою, мотивовані розглянути її для себе», — сказав Деркач.

Крім того, продовжено реєстрацію на пілотний проєкт із підготовки жінок водіїв пасажирських автобусів She Drives, який уже підтримали 10 компаній-роботодавців. Жінки вже подали до проєкту близько 200 заявок.

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