Трамп пообіцяв зупинити всі війни під час свого президентства — Finance.ua

Трамп пообіцяв зупинити всі війни під час свого президентства Сьогодні 14:15

Трамп пообіцяв зупинити всі війни під час свого президентства

Дональд Трамп заявив, що його мета — зупинити всі війни у світі. Посилаючись на свій попередній президентський термін, він нагадав, що за ті чотири роки США не брали участі в нових конфліктах.

«У нас не було воєн, протягом чотирьох років у нас не було воєн. За винятком того, що ми перемогли ІДІЛ. Ми перемогли ІДІЛ у рекордні терміни, але у нас не було воєн». Вони казали: «Він почне війну». Я не збираюся розпочинати війну, я збираюся зупинити війни" - заявив Трамп.

Трамп назвав це важливою перемогою для «демократії» та «свободи».

Він також пообіцяв розкрити «славну долю Америки» та створити найкраще майбутнє для громадян, додавши, що його місія — повернути країні велич.

Покликавши до єдності, Трамп сказав, що настав час залишити розбіжності останніх років у минулому.

«Наш успіх об’єднає нас», — зазначив він, висловивши впевненість у тому, що США зможуть досягти поставленої мети.

Вибори у США

Президентські вибори у США відбулися у вівторок, 5 листопада. На пост президента претендували Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп від Республіканської партії.

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