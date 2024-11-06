Трамп пообіцяв зупинити всі війни під час свого президентства — Finance.ua
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Трамп пообіцяв зупинити всі війни під час свого президентства

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Трамп пообіцяв зупинити всі війни під час свого президентства
Трамп пообіцяв зупинити всі війни під час свого президентства
Дональд Трамп заявив, що його мета — зупинити всі війни у світі. Посилаючись на свій попередній президентський термін, він нагадав, що за ті чотири роки США не брали участі в нових конфліктах.
Про це повідомляє Sky News.
«У нас не було воєн, протягом чотирьох років у нас не було воєн. За винятком того, що ми перемогли ІДІЛ. Ми перемогли ІДІЛ у рекордні терміни, але у нас не було воєн». Вони казали: «Він почне війну». Я не збираюся розпочинати війну, я збираюся зупинити війни" -
заявив Трамп.

Трамп назвав це важливою перемогою для «демократії» та «свободи».
Він також пообіцяв розкрити «славну долю Америки» та створити найкраще майбутнє для громадян, додавши, що його місія — повернути країні велич.
Покликавши до єдності, Трамп сказав, що настав час залишити розбіжності останніх років у минулому.
«Наш успіх об’єднає нас», — зазначив він, висловивши впевненість у тому, що США зможуть досягти поставленої мети.

Вибори у США

Президентські вибори у США відбулися у вівторок, 5 листопада. На пост президента претендували Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп від Республіканської партії.
Політолог Олег Саакян попередив про ймовірність внутрішньої кризи у США після завершення виборів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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