Українські євробонди зростають через новини про перемогу Трампа — Finance.ua

Українські євробонди зростають через новини про перемогу Трампа Сьогодні 12:14

Українські євробонди зростають через новини про перемогу Трампа

Українські євробонди та ВВП-варанти відреагували зростанням на новини про перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.

Це видно з котирувань за даними Bloomberg, які є у розпорядженні ЕП.

Так, євробонди зросли:

З погашенням у 2029 році з купонною ставкою 1,75% на 1,72%, до 60,71 долара.

З погашенням у 2030 році з купонною ставкою 0% на 2,79%, до 49,12 долара.

З погашенням у 2034 році з купонною ставкою 1,75% на 3,6%, до 47,97 долара. Зі ставкою 0% - на 4,3% до 38,15 долара.

З погашенням у 2035 році з купонною ставкою 1,75% на 3,68%, до 47,16 долара. За ставкою 0% - на 4,54%, до 50,37 долара.

З погашенням у 2036 році з купонною ставкою 1,75% на 3,80%, до 46,63 долара. Зі ставкою 0% - на 4,44%, до 49,75 долара.

Своєю чергою, ВВП-варанти України з погашенням на 2041 рік зросли на 1,14%, до 73,44 доларів.

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Як відомо, 5 листопада в США відбулися президентські вибори. Лідер республіканців Дональд Трамп уже заявив про свою перемогу над Камалою Гарріс. Також і президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах президента США.

Криптовалюта Bitcoin, яку кандидат в президенти США Дональд Трамп обіцяв легалізувати, зросла більш ніж на 9% оновивши історичний рекорд в 74 тисячі доларів.

Крім того, долар виріс після того, як Дональд Трамп вирвався вперед у президентських перегонах у США. Це спровокувало різке зростання прибутковості казначейських облігацій на тлі припущень про те, що його політика підтримуватиме відсоткові ставки у США на високому рівні.

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