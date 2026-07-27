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ДАЗВ та польська ELQ S.A. підписали Меморандум про співпрацю у реалізації інвестиційних проєктів у Чорнобильській зоні

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Документ підписали генеральний директор ELQ S.A. Марцін Солтисяк та виконувач обов'язків голови ДАЗВ Олексій Будик.
Документ підписали генеральний директор ELQ S.A. Марцін Солтисяк та виконувач обов'язків голови ДАЗВ Олексій Будик.
Компанія ELQ S.A. спільно з ELQ Ukraine підписала Меморандум про співпрацю з Державним агентством України з управління зоною відчуження (ДАЗВ). Документ визначає засади довгострокової співпраці з підготовки стратегічних інвестиційних проєктів у Чорнобильській зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення.
Меморандум передбачає співпрацю державного та приватного секторів для підготовки проєктів, які можуть сприяти відбудові України, розвитку енергетики та зміцненню енергетичної безпеки Європи.
Документ підписали генеральний директор ELQ S.A. Марцін Солтисяк та виконувач обов’язків голови ДАЗВ Олексій Будик.

Які проєкти планують опрацьовувати

Сторони планують аналізувати та готувати проєкти у сферах:
  • сонячної та вітрової енергетики;
  • великих систем накопичення енергії (BESS)
  • малих модульних реакторів (SMR);
  • біоенергетики;
  • водневої енергетики;
  • переробки літій-іонних акумуляторів;
  • циркулярної економіки;
  • управління критично важливими матеріалами;
  • енергетичної інфраструктури
  • індустріальних, енергетичних, логістичних і технологічних парків.
Одним із перспективних напрямів, зазначених у меморандумі, є можливість підготовки проєктів із використанням технології ELQ Nuclear One — платформи малих модульних реакторів, розробленої групою ELQ.

Чому обрали Чорнобильську зону

У компанії зазначають, що Чорнобильська зона відчуження має значний потенціал для розвитку сучасних енергетичних технологій. Серед її переваг називають наявну інфраструктуру електропередачі, багаторічний досвід у сфері атомної енергетики та можливість проведення комплексних передінвестиційних досліджень.
Очікується, що в межах співпраці ELQ відповідатиме за підготовку інвестиційних проєктів, проведення технічних, екологічних і фінансових досліджень, а також залучення технологій, міжнародних партнерів і фінансування.
ДАЗВ, зі свого боку, забезпечуватиме координацію роботи та інституційну підтримку відповідно до чинного законодавства.

Меморандум не передбачає реалізації конкретних інвестицій

У компанії наголошують, що підписаний меморандум має рамковий характер і не є зобов’язанням щодо реалізації конкретних інвестиційних проєктів.
Водночас документ створює правові підстави для проведення техніко-економічних обґрунтувань, технічних та екологічних досліджень, а також подальших переговорів із технологічними партнерами, інвесторами та міжнародними фінансовими установами.
У ELQ зазначають, що ця угода є частиною стратегії компанії зі створення міжнародної інвестиційної платформи, спрямованої на підтримку енергетичного переходу, відбудови України та реалізацію інфраструктурних проєктів, важливих для енергетичної безпеки Європи.
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
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