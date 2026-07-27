Для батьків дітей з інвалідністю змінили правила відстрочки Сьогодні 09:29

Для батьків дітей з інвалідністю віком до 18 років змінився порядок перевірки даних

Для батьків дітей з інвалідністю віком до 18 років змінився порядок перевірки даних для автоматичного продовження відстрочки від мобілізації. Оновлений механізм передбачає перевірку інформації про дитину за даними останнього виданого свідоцтва про народження.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Як тепер перевіряють дані

Тепер система шукає інформацію про дитину за даними останнього виданого свідоцтва про народження дитини. Новий спосіб пошуку інформації про дитину допомагає точніше знаходити та підтверджувати інформацію в державних реєстрах.

Інформацію про дитину також можуть звіряти за реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) дитини, якщо він є, — на основі даних із Державного реєстру актів цивільного стану громадян (ДРАЦС).

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Якщо відстрочка не продовжилась автоматично, перевірте, чи правильно вказані дані про дитину та її свідоцтво про народження.

Щоб система успішно підтвердила відстрочку, в Єдиній інформацій системі соціальної сфери (ЄІССС) мають міститись дані останнього виданого свідоцтва про народження дитини — того, що внесене в ДРАЦС і відображається в Дії. За потреби оновити ці дані можна через найближчий орган Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як перевірити дані в застосунку «Дія»

Щоб дізнатися, дані якого свідоцтва мають бути внесені до ЄІССС:

Відкрийте застосунок Дія. Перейдіть до розділу «Документи». Знайдіть актовий запис про народження дитини (важливо: йдеться саме про актовий запис, а не свідоцтво про народження). Якщо актовий запис не відображається, зверніться до Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС) для перевірки та внесення необхідних даних. Причиною може бути відсутність або некоректність ваших даних в актовому записі: ПІБ, податкового номеру (РНОКПП), дати народження. Якщо актовий запис відображається, натисніть на три крапки біля нього та оберіть «Повна інформація». Перевірте свої персональні дані: ПІБ, РНОКПП і дату народження. Перегляньте інформацію про свідоцтва про народження дитини та знайдіть те, що має найпізнішу дату видачі.

Саме дані останнього виданого свідоцтва мають бути зазначені в ЄІССС.

Як перевірити дані про дитину в ЄІССС

Щоб уточнити, яке свідоцтво про народження дитини зазначене в системі, зверніться:

до органу соціального захисту населення (ОСЗН);

до Пенсійного фонду України — особисто або через гарячу лінію.

Порівняйте отриману інформацію з даними останнього виданого свідоцтва, яке відображається в Дії.

Як оновити інформацію

Оновити медичний висновок про інвалідність дитини можна через Централізований банк даних (ЦБІ).

Оновити медичний висновок і персональні дані дитини в ЄІССС можна у відділенні Пенсійного фонду України.

Після оновлення інформації в ЄІССС ви можете повторно подати запит на відстрочку.

Як повторно подати запит на відстрочку в Резерв+

Для цього потрібно:

Відкрити застосунок «Резерв+». Перейти до розділу «Сервіси». Обрати оформлення відстрочки. Вказати підставу — наявність дитини з інвалідністю віком до 18 років. Перевірити дані та надіслати запит. Дочекатися повідомлення про результат.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що понад 90% чинних відстрочок можуть бути продовжені без додаткових дій з боку людини. Автоматичне продовження працює незалежно від того, як людина оформила відстрочку: онлайн у Резерв+ чи через ЦНАП. Сам застосунок не продовжує відстрочки — він показує актуальну інформацію з державного реєстру.

Іноді державні реєстри не містять усієї інформації, необхідної для підтвердження підстави. Якщо автоматичне продовження не відбулося, потрібно подати документи до будь-якого зручного ЦНАП.

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