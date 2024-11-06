НБУ планує оновити вимоги до бази даних «автоцивілки» — Finance.ua

НБУ планує оновити вимоги до бази даних «автоцивілки» Сьогодні 13:01 — Страхування

НБУ планує оновити вимоги до бази даних «автоцивілки»

Національний банк України планує оновити вимоги до функціонування Єдиної централізованої бази даних щодо «автоцивілки».

Про це повідомляється на сайті регулятора.

«Національний банк пропонує до обговорення проєкт Положення про функціонування Єдиної централізованої бази даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», — сказано в повідомленні.

Проєкт розроблено з метою реалізації нового Закону України « Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів », основні положення якого буде введено в дію з 1 січня 2025 року.

Зазначений закон передбачає перехід на електронну форму договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, накопичення та зберігання інформації про такі договори в Єдиній централізованій базі даних щодо «автоцивілки» з можливістю отримання інформації та перевірки їх дійсності.

Проєкт, зокрема, визначає:

оновлений перелік інформації щодо укладених внутрішніх і міжнародних договорів «автоцивілки» та страхових виплат за такими договорами, яку повинні вносити в Базу страховики — члени Моторного (транспортного) страхового бюро України;

перелік інформації про регламентні виплати за внутрішніми та міжнародними договорами «автоцивілки», що вноситиме в Базу МТСБУ;

строки внесення в Базу інформації для забезпечення наявності в ній актуальної та повної інформації про «автоцивілку»;

вимоги до функціонування Бази, зокрема щодо оброблення, систематизації, накопичення та зберігання МТСБУ інформації;

заходи із забезпечення захисту інформації, що міститься в базі.

Довідка Finance.ua:

ОСЦПВ — це обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів, визначене законодавством. Такий поліс захищає водія від фінансових втрат у випадку, якщо він стане винуватцем ДТП й завдасть шкоди іншому учаснику руху. Тобто якщо виникає ДТП з вашої вини, автоцивілка покриє витрати на відшкодування збитків, заподіяних іншому водієві, його автомобілю чи здоров’ю;

основною перевагою автоцивілки є те, що вона захищає ваші фінанси в разі аварії. Так, за полісом ОСЦПВ страхова компанія платить не застрахованому, а потерпілому в ДТП.

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