Долар, юань, державні облігації: як відреагували фінансові ринки на перемогу Трампа — Finance.ua

Долар, юань, державні облігації: як відреагували фінансові ринки на перемогу Трампа Сьогодні 16:34 — Фондовий ринок

Долар, юань, державні облігації: як відреагували фінансові ринки на перемогу Трампа

Повернення Дональда Трампа до Білого дому, яке відбудеться з його інавгурацією в січні 2025 року, викликало реакцію на світових фінансових ринках.

Про це повідомляє Binance Research

Республіканці ймовірно матимуть значний вплив на політику США, зокрема в галузях оподаткування, державних витрат та регулювання.

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Інвестори по-різному сприймають можливий розвиток подій у різних секторах, від криптовалют до державних облігацій, враховуючи як очікувані економічні стимули, так і ризики інфляції. В цілому ринки вже відреагували на новини позитивно, але є ряд ключових аспектів, за якими варто стежити в найближчий період.

Ринок криптовалют

Криптовалютний ринок показав бурхливе зростання, де біткоїн в моменті досяг нового історичного максимуму ($75 000), а також спостерігалося значне зростання інших альткоїнів і мемкоїнів.

Фондові ринки

Ф’ючерси на акції показують позитивну динаміку, і S&P 500 наближається до нового рекорду. Очікування ринків ґрунтуються на обіцянках Трампа щодо дерегуляції, зниження податків і збільшення державних витрат, що має стимулювати економічне зростання.

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Однак зростає занепокоєння щодо потенційного підвищення тарифів.

Державні облігації / довгострокові відсоткові ставки

Дохідність 10-річних облігацій зросла до 4,5%, досягнувши шестимісячного максимуму.

Інвестори очікують, що політичний курс Трампа може призвести до зростання інфляції. Це, в свою чергу, тисне на ставки, підвищуючи вартість боргового фінансування та сигналізуючи про ймовірне посилення інфляційних ризиків.

Долар США

Долар США зміцнився на тлі очікувань підвищеної інфляції та зростання відсоткових ставок. У спрощеному вигляді, вища інфляція = вищі процентні ставки = сильніший долар.

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Ринок акцій Китаю та юань

Китайські акції та юань зазнали тиску через зміцнення долара США та нові політичні очікування. Юань впав на 1% по відношенню до долара, що стало найбільшим зниженням за останній рік, а індекс Hang Seng China Enterprises (HSCEI) знизився на 2,6%.

Що далі?

Короткострокові перспективи

Очікується підвищена волатильність у найближчі дні, оскільки ринки схильні різко коливатися в періоди політичної невизначеності. Ліквідації можуть викликати великі рухи на ринку, особливо на криптовалютному та фондовому ринках.

Середньострокові перспективи для криптовалют

Якщо нова адміністрація дійсно впровадить сприятливе для криптовалютного ринку регулювання, це може значно підтримати інтерес інвесторів та подальше зростання.

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Очікування від ФРС

Засідання Федерального резерву (FOMC) відбудеться в четвер, і ринки очікують зниження процентної ставки на 0,25%. Це відповідає попереднім прогнозам, проте вважається, що загальна кількість майбутніх знижень буде меншою, ніж очікувалося, якщо інфляція почне зростати через збільшення державних витрат.

Загалом, повернення Трампа до Білого дому та потенційна більшість Республіканців у Конгресі можуть створити умови для значних змін у фіскальній політиці, що вплине на ринки у середньо- та довгостроковій перспективі. Посилення регулювання, зміни у податковій політиці та очікування щодо торгівлі можуть стати ключовими чинниками, які будуть формувати динаміку ринків у наступні місяці.

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