Трамп перемагає на виборах у США: як відреагували ринки — Finance.ua

Трамп перемагає на виборах у США: як відреагували ринки Сьогодні 10:05 — Світ

Трамп перемагає на виборах у США: як відреагували ринки

5 листопада американці обирали нового президента між кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом та кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс. На 7:00 ранку за київським часом попередні результати виборів свідчать про перевагу кандидата-республіканця. Видання The New York Times дає 91% шансів на перемогу Трампа.

Про це пише ЕП.

Інфографіка: Суспільне

Як відреагували ринки

Напередодні виборів фінансові ринки ставили переважно на кандидата-республіканця. Зокрема, через його план знизити ставку корпоративного податку, а також через те, що його опонентка навпаки обіцяла підвищити податки, зокрема на доходи від продажу акцій. Тож з перемогою Гарріс аналітики очікували на незначну корекцію ринків.

Крім цього, з Трампом пов’язують потенційне зміцнення долара. Оскільки запропоноване ним підвищення мит на імпортні товари призведе до росту цін, то у разі її реалізації ФРС доведеться заморозити процес пом’якшення монетарної політики. А відтак, процентні ставки у США будуть високими набагато довше, ніж очікувалося раніше.

Попередні результати голосування показали, що кандидат-республіканець має вищі шанси на перемогу. На ранок 6 листопада індекс долара (визначає ціну американської валюти відносно кошика з інших світових валют) підскочив на 1,14%.

Ключові американські фондові індекси також зростають. S&P 500 (відображає вартість 500 найбільших американських компаній) — на 1,2%, NASDAQ (виключно технологічних компаній) — на 1,4%, а індекс Dow Jones — на близько 1%.

Акції компанії Tesla Ілона Маска, який відкрито підтримував Трампа, зросли на 3,5%. Ціни на нафту реагують на попередні результати виборів незначним падінням — Brent подешевшав на близько 1,2%. Водночас криптовалюта , яку Трамп обіцяв легалізувати, дорожчає:

Виступ Трампа

Як повідомляє New York Times, Трамп, виступаючи перед своїми прихильниками у Флориді, заявив про «політичну перемогу» на виборах. При цьому підрахунок голосів ще не закінчено.

Трамп вийшов на сцену на своїй вечірці, де його вже оголосили обраним президентом США. До нього приєдналися його дружина Меланія, його діти, сенатор та майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс та його дружина Уша.

«Ми досягли найнеймовірнішої політичної речі, політичної перемоги, яку наша країна ніколи раніше не бачила — нічого подібного», — заявив Трамп.

Трамп обіцяв «допомогти країні зцілитися», додавши, що він збирається закрити кордон і «виправити все в нашій країні». Він також обіцяв «нове золоте століття для Америки», зробивши її безпечною та процвітаючою.

«Щодня я боротимуся за вас кожним подихом свого тіла», — додав республіканець.

«Ми щойно стали свідками найбільшого політичного повернення в історії Сполучених Штатів Америки», — сказав Венс. Трамп похвалив його, зазначивши, що Венс «виявився хорошим вибором».

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