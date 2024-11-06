Ціни на нафту реагують на вибори президента США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на нафту реагують на вибори президента США

Енергетика
166
Ціни на нафту реагують на вибори президента США
Ціни на нафту реагують на вибори президента США
Ціни на нафту знизилися більш ніж на 1% у середу, оскільки долар зміцнився на тлі ставок ринку на можливу перемогу республіканця Дональда Трампа на виборах президента США.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Ф’ючерси на нафту Brent останнього разу знизилися на 90 центів, або на 1,2%, до $74,63 за барель. Нафта марки WTI (West Texas Intermediate) подешевшала на 82 центи, або на 1,1%, до $71,17 за барель.
«Перші сигнали були сприятливими для республіканців, і, хоча ще рано робити висновки, прибутковість облігацій США та долар США — обидва зростають», — сказав аналітик IG Markets Тоні Сайкамор. «Це, у свою чергу, тисне на ціну нафти, яка останнім часом демонструвала зростання».
Ф’ючерси на акції США та долар зросли в Азії в середу, оскільки інвестори схилялися до перемоги Трампа. Зміцнення долара США робить товари, номіновані у доларах, такі як нафта, дорожчими для власників інших валют, що в свою чергу знижує попит.
«Якщо Трамп виграє, це може підтримати ринок нафти у короткостроковій перспективі через можливість посилення санкцій проти іранської нафти», — зазначила Сони Кумарі, стратег з питань сировинних товарів у ANZ Research.
Однак у довгостроковій перспективі це може мати негативний ефект, оскільки політика Трампа сприятиме розвитку нафтової та газової промисловості США, а протекціонізм у торгівлі може призвести до зниження попиту, додала вона.
Крім того, ослаблення сигналів попиту також тиснуло на ціни на нафту в середу, зазначила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева, після того як дані Американського інституту нафти показали, що запаси сирої нафти в США зросли більше, ніж прогнозувалося.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.