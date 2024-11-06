Ціни на нафту реагують на вибори президента США — Finance.ua

Ціни на нафту реагують на вибори президента США Сьогодні 13:35 — Енергетика

Ціни на нафту реагують на вибори президента США

Ціни на нафту знизилися більш ніж на 1% у середу, оскільки долар зміцнився на тлі ставок ринку на можливу перемогу республіканця Дональда Трампа на виборах президента США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent останнього разу знизилися на 90 центів, або на 1,2%, до $74,63 за барель. Нафта марки WTI (West Texas Intermediate) подешевшала на 82 центи, або на 1,1%, до $71,17 за барель.

«Перші сигнали були сприятливими для республіканців, і, хоча ще рано робити висновки, прибутковість облігацій США та долар США — обидва зростають», — сказав аналітик IG Markets Тоні Сайкамор. «Це, у свою чергу, тисне на ціну нафти, яка останнім часом демонструвала зростання».

Ф’ючерси на акції США та долар зросли в Азії в середу, оскільки інвестори схилялися до перемоги Трампа. Зміцнення долара США робить товари, номіновані у доларах, такі як нафта, дорожчими для власників інших валют, що в свою чергу знижує попит.

«Якщо Трамп виграє, це може підтримати ринок нафти у короткостроковій перспективі через можливість посилення санкцій проти іранської нафти», — зазначила Сони Кумарі, стратег з питань сировинних товарів у ANZ Research.

Однак у довгостроковій перспективі це може мати негативний ефект, оскільки політика Трампа сприятиме розвитку нафтової та газової промисловості США, а протекціонізм у торгівлі може призвести до зниження попиту, додала вона.

Крім того, ослаблення сигналів попиту також тиснуло на ціни на нафту в середу, зазначила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева, після того як дані Американського інституту нафти показали, що запаси сирої нафти в США зросли більше, ніж прогнозувалося.

Економічна Правда За матеріалами:

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