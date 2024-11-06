Ціни на сировину у світі падають через перемогу Трампа — Finance.ua

Ціни на сировину у світі падають через перемогу Трампа Сьогодні 15:15

Ціни на сировину у світі падають через перемогу Трампа

Ціни на сировинні товари, від нафти до металів та зерна, знизилися на тлі зміцнення долара. Інвестори очікують повернення Дональда Трампа до Білого дому та продовження його політики.

Про це повідомляє Reuters

Ціни на нафту впали приблизно на 1,5%, а мідь впала більш ніж на 2% під тиском зростання долара США. Дорогоцінні метали, включно з золотом, залишилися стабільними.

«Це перша реакція сировинних ринків на підрахунок голосів у США та попередні результати, які говорять про перемогу Трампа», — заявив Оле Хансен, голова відділу стратегії на сировинних ринках Saxo Bank.

За його словами, «головна увага приділяється тому, що якщо ми побачимо сценарій Трампа 2.0, то швидше за все побачимо мита на китайські товари, що негативно позначиться на металах, оскільки Китай є великим споживачем міді, залізняку та сталі».

Нафта падає через побоювання щодо економічного зростання, оскільки мита не сприяють загальному світовому попиту, сказав він.

Економічна політика Трампа

Металургійна та сталеливарна промисловість Китаю може зіткнутися з труднощами, якщо Трамп повернеться до влади. Трамп пообіцяв запровадити всеосяжні 60% мита на китайські товари, щоб стимулювати виробництво в США.

«Ціни на сталь у Китаї зазнають ще більшого зниження, якщо Трамп переможе на виборах, і місцеві виробники стали можуть зазнати ще серйозніших втрат. Це тому, що Трамп буде більш агресивним у плані заходів проти Китаю», — сказав Ге Сінь, заступник директора Lange Steel Research Centre.

Світові постачання нафти можуть зіткнутися з перебоями, якщо адміністрація Трампа посилить санкції щодо постачання нафти з Ірану, який експортує близько 1,3 млн барелів на день.

«А Трамп може підтримати прийняття Ізраїлем більш жорсткої військової позиції щодо Ірану, що передбачає більш високий короткостроковий ризик військової ескалації, яка може вплинути на постачання в регіоні», — сказав Сол Кавонік, старший енергетичний аналітик MST Marquee.

Що стосується сільського господарства, Пекіну, можливо, доведеться ввести мита у відповідь на американську сою, якщо Трамп переможе і введе нові мита на китайські товари. Хоча Пекін скоротив свою залежність від імпорту сої зі США, ця олійна культура залишається найбільшою статтею сільськогосподарського експорту США до Китаю.

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