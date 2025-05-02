День фінансів: переговори без США, деталі угоди про корисні копалини, превентивні листи бізнесу від ДПС — Finance.ua

День фінансів: переговори без США, деталі угоди про корисні копалини, превентивні листи бізнесу від ДПС Сьогодні 17:40

П’ятниця, 2 травня. Чому США більше не виступатимуть посередником на переговорах України та рф та скільки заробляють українські чиновники.

Переговори без США. Спікерка Державного департаменту США Теммі Брюс Спікерка Державного департаменту США Теммі Брюс заявила , що Сполучені Штати більше не будуть виконувати роль посередника в переговорах із росією та Україною. Обидві сторони мають домовитися самі. За її словами, у світі є й інші регіони, які потребують уваги.

Держсекретар Марко Рубіо додав, що адміністрація США може зменшити увагу до війни в Україні через важливіші глобальні питання, зокрема щодо Китаю та ядерних амбіцій Ірану.

У Раді зареєстрували законопроєкт про угоду з США. У Верховній Раді У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону про ратифікацію угоди зі США про доступ до природних ресурсів. Наразі доступна лише загальна міжурядова угода про фонд: документ містить загальні положення без ключових деталей.

За попередньою оцінкою Європейської Комісії, угода про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови не є ексклюзивною і не стане на заваді співпраці в цій сфері з Європейським Союзом.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що угода ​​зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови може принести десятки або й сотні мільярдів доларів інвестицій.

Водночас Reuters зазначає, що фінансова віддача від угоди між Україною і США щодо видобутку корисних копалин, імовірно, стане можливою через десять або більше років.

За словами Шмигаля, інвестиційний фонд відбудови буде зареєстрований в США, але рахунок для внесків буде відкритий в Україні в гривнях.

Він також додав, що угода формально не передбачає гарантій безпеки та оборони.

Детальніше про угоду із США дивіться у відео на нашому YouTube-каналі:

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