День фінансів: пакет військової допомоги від США, банківські вклади українців, заощадження мігрантів — Finance.ua

День фінансів: пакет військової допомоги від США, банківські вклади українців, заощадження мігрантів Сьогодні 17:50

Середа, 13 березня. У якій валюті тримають заощадження українські мігранти та чому чоловіки стали масово перереєстровувати свої авто на жінок.

Пакет військової допомоги від США. Сполучені Штати Сполучені Штати передають Україні пакет безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів (перший у 2024 році) на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі. Цей пакет містить велику кількість артилерійських снарядів, снарядів GLMRS для систем HIMARS.

Президент США Джо Байден прокоментував виділення Україні нової допомоги, назвавши її «недостатньою».

6 мільярдів євро від ЄС. Україна та Європейський Союз Україна та Європейський Союз підписали кредитну угоду та меморандум щодо перехідного фінансування для України в межах інструменту Ukraine Facility. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів — 6 мільярдів євро. У рамках механізму перехідного фінансування Україна реалізує 5 індикаторів.

Банківські вклади українців. Данило Гетманцев Данило Гетманцев повідомив , що за останні два роки — з початку повномасштабної війни — банківські вклади у гривні зросли на 690 млрд грн до 1 609 млрд грн. Залишки за банківськими вкладами у національній валюті за лютий цього року (проти січня) збільшились на 33,2 млрд грн.

довіряють банкам. Цей показник збільшився з 56% порівняно з 2021-м роком. У Фонді гарантування розповіли , що більшість українців (64%). Цей показник збільшився з 56% порівняно з 2021-м роком.

Заощадження мігрантів. Українські банкіри Українські банкіри стверджують , що долар, як валюта накопичення, не є популярним серед українців, які отримали статус тимчасового захисту в країнах Європи. Більшість наших мігрантів сприймають євро як валюту накопичення.

чисельність працевлаштованих за кордоном Також додамо, що збільшилась утричі — з 12% до 31%. І зменшилась кількість тих, хто працює дистанційно, — з 18% до 12%. Як свідчать результати дослідження, кожен другий працевлаштований у Польщі громадянин України (53%) проживає у 2- або 3-місній кімнаті.

кредитуватися в українських банках. Водночас українські біженці в ЄС продовжують

«Дарунки» жінкам. Згідно з Згідно з дослідженням NGL. media, в Україні зріс рівень перереєстрації автомобілів на жінок через договори дарування. Зазвичай таких випадків було близько двохсот на місяць, а в лютому кількість таких договорів сягнула майже 1300. Судячи з усього, це прямо пов’язано із законодавчими ініціативами, які передбачають суттєві обмеження у розпорядженні майном для чоловіків, що ухиляються від мобілізації.

Стягнення боргів. За За даними Опендатабот, у 2023 році виконавчі служби стягнули з боржників рекордні за останні 5 років понад 25 млрд грн. Водночас це лише 6% від загальної суми, яку повинні були стягнути. Загалом, лише 6 копійок з кожної гривні боргу стягується в Україні.

Купити квартиру в Києві недорого. Про таке мріють багато людей. Так, найдешевшу однокімнатну квартиру Про таке мріють багато людей. Так, найдешевшу однокімнатну квартиру можна купити в Святошинському або у Деснянському районах ($48 000 та $43 000 відповідно). Найдорожчі квартири — у Печерському та Шевченківському ($126 000 та $80 000).

Допомога при народженні дитини. У Верховній Раді У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують збільшити розмір допомоги при народженні дитини з 41 тис. грн до понад 384 тис. Допомога буде нараховуватися виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років.

Нагадаємо, що триває голосування за фіналістів премії FinAwards 2024. Найкращих оберуть з-поміж 250 учасників фінансового ринку України. Цього року переможців будуть визначати у 31 номінації. Якщо ви побачили у списку свої улюблені онлайн-платформи, то обов’язково підтримайте їх. Зробити це можна, віддавши свій голос на сайті премії FinAwards 2024 до 17 березня включно.

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