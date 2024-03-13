Премію FinAwards у 2024 році отримають лідери в чотирьох нових номінаціях — Finance.ua

Премію FinAwards у 2024 році отримають лідери в чотирьох нових номінаціях Сьогодні 14:35

Премію FinAwards у 2024 році отримають лідери в чотирьох нових номінаціях

Триває голосування за фіналістів премії FinAwards 2024. Найкращих оберуть з-поміж 250 учасників фінансового ринку України.

Кількість користувачів, які віддають свої голоси за тих учасників, які, на їхню думку, заслуговують на визнання, вже рекордна. Загалом долучилися понад 35,5 тисяч людей. Участь у голосуванні надзвичайно важлива, адже це можливість підтримати лідерів та інноваторів галузі, а також сформувати тренди українсього фінринку.

Цього року переможців будуть визначати у 31 номінації, серед яких чотири з’явилися вперше:

Інфлюєнсер року FinTech ринку

Інфлюєнсер року Інвестиційного ринку

Найкращий YouTube-канал про фінанси

Найкращий Telegram-канал про фінанси

У списку претендентів на звання найкращих YouTube та Telegram-каналів опинилися ті, фінансові продукти, автори яких надають актуальну інформацію у сфері фінансів, навчають, як ними управляти, та допомагають підвищити обізнаність українців у фінансовій сфері.

За перемогу боротимуться 16 Telegram-каналів:

Ціна держави @finstop Wallet Pro Hugs. fund TAB Finance Бізнич | Фінанси | Інвестиції Фінансист | Бізнес та тренди Vladyslav Svidloff ICU — інвестиції, капітал, Україна Bonds & Stocks Ukraine Филипп Олейник: Код финансовой свободы [Миллион за 7 лет] Тарас Гук. Інвестиції, фінанси, бізнес Веліканов читає DOUBLETOP Iplan.ua Балади Економного Лицаря

Серед YouTube-каналів, які знайомлять своїх глядачів зі світом фінансів та борються за визнання, опинилися:

Запали цілі | GOALS on FIRE Михайло Пацан Wallet Pro Больше Золота УкрІнвестКлуб EXMO.com_UA 🇺🇦 Філіпп Олійник: Код Фінансової Свободи Monitor. Estate Moncheri Girl Taras Guk Економічна правда DOUBLETOP Фінансовий портал «Мінфін»

віддавши свій голос на сайті премії FinAwards 2024 до 17 березня включно. Якщо ви побачили у списку свої улюблені онлайн-платформи, то обов’язково підтримайте їх. Зробити це можна,до 17 березня включно.

Хто ж здобуде перемогу стане відомо вже зовсім скоро. 29 березня відбудеться церемонія нагородження, на якій оголосять цьогорічних лідерів. Всі охочі зможуть відвідати захід, придбавши попередньо квитки. Натомість на гостей заходу чекають нетворкінг з лідерами та інноваторами галузі, участь у святкуванні успіхів FinTech та інвестиційних сфер, а також спеціальними гостями церемонії стане музичний гурт Kozak System.

ПриватБанк, який продовжує безперебійно працювати для громадян попри всі труднощі, мікрофінансова організація Credit7, яка дбає про фінансову стабільність українців у складні часи, а також офіційний імпортер і дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні. Допомагають із проведенням FinAwards 2024 спонсори, серед яких найбільший банк України, який продовжує безперебійно працювати для громадян попри всі труднощі, мікрофінансова організація, яка дбає про фінансову стабільність українців у складні часи, а також офіційний імпортер і дистриб’ютор автомобілівв Україні.

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