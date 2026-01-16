0 800 307 555
День фінансів: онлайн-постановка на військовий облік, умови нової програми МВФ, ситуація в енергетиці

40
У п"ятницю, 16 січня, стало відомо, що дозволять українцям у комендантську годину та які умови для затвердження нової програми МВФ для України.
Умови для затвердження нової програми МВФ
Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) потенційно може затвердити нову чотирирічну програму розширеного фінансування EFF для України у лютому. Водночас ключовою умовою для цього залишається виконання Києвом узгоджених попередніх дій (prior actions).
Британія виділяє ще 20 мільйонів фунтів
Велика Британія надасть додатково 20 мільйонів фунтів стерлінгів (26,8 млн доларів) на підтримку енергетичної інфраструктури України.
  • Раніше було призначено керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці. А яка ситуація у столиці зі світлом, теплом та транспортом читайте тут.
Найпопулярніші професії в Україні 2025 року
Найбільш критичний дефіцит кадрів спостерігається серед водіїв. Натомість у сфері торгівлі продуктами спостерігається профіцит — на 10 місць претендує 11 кандидатів.
ІТ-ФОПів в Україні поменшало
У 2025 році загальна кількість фізичних осіб-підприємців у сфері ІТ зменшилася більш ніж на 13 тисяч. Протягом року айтівці частіше закривали ФОПи, ніж реєстрували нові. Детально — тут читайте.
Онлайн-постановка на військовий облік
Міноборони України продовжує тестування процесу онлайн-постановку на військовий облік. Новий сервіс доступний через застосунок Резерв+, який розширив функціонал на нові вікові групи. Як повідомили у Міноборони, до участі запрошуються чоловіки 18−24 років, які ще не перебувають на військовому обліку. Щоб стати учасником тесту, потрібно заповнити онлайн-форму.
Payment systems