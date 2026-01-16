Яка ситуація у столиці зі світлом, теплом та транспортом Сьогодні 11:10

Станом на ранок 16 січня у Києві відсутні будинки без постійного електропостачання, але ще лишається близько 127 будинків без опалення.

Про це заявила прес-секретар КМВА Катерина Поп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

«Станом на зараз відсутні будинки без постійного електропостачання. Хоча така ситуація ще до вчорашнього дня ще була. Всі будинки перебувають у графіках екстрених відключень», — зазначила Поп.

Вона сказала, що у майбутньому місто перейде на графіки планових відключень електроенергії, але говорити про терміни поки що зарано.

«Станом на вчора було 287 будинків без централізованого електропостачання. Станом на зараз — це близько 127 будинків, не враховуючи тих, де опалення не подається через аварійні відключення», — додала прес-секретар КМВА.

При цьому вона додала, що найскладніша ситуація зберігається у Голосіївському та Деснянському районах, у інших частинах міста — лише точкові аварії.

«Стосовно транспорту — є проблеми через перепади напруги і через те, що у нас немає повноцінної подачі електроенергії у місті. Такі вимушені кроки застосовуються, тому ще електротранспорт споживає достатньо багато енергії», — додала Поп.

Найближчим часом, ймовірно, буде збільшено кількість наземних дублюючих маршрутів автобусів. Спочатку їх запустили для визначення попиту, і з часом кількість транспорту на маршрутах збільшать.

Раніше у ДТЕК пояснили, що робити киянам, коли немає світла понад 12 годин і куди звертатись. Енергетики радять насамперед перевірити інформацію про можливі аварійні відключення через офіційні ресурси компанії — чат-бот ДТЕК у Telegram або на сайті оператора.

У разі якщо інформації про аварію немає, у ДТЕК рекомендують звернутися до ЖЕКу або ОСББ.Часто причина відсутності світла криється у внутрішніх електромережах будинку.

