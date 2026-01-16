Призначено керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці, — рішення Уряду Сьогодні 10:30

У зв’язку із масованими атаками російської федерації в українській енергетиці наразі діє режим надзвичайної ситуації. Рішенням Уряду на Першого віцепрем’єр-міністра — Міністра енергетики Дениса Шмигаля покладені повноваження керівника робіт з ліквідації її наслідків.

За словами Дениса Шмигаля, це необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб в столиці, в регіонах та громадах.

Відповідно до рішення Уряду, має бути посилено роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області. Перші засідання обох штабів уже проведено.

Також будуть змінені правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину: люди зможуть вільно пересуватися для того, аби дістатися «Пунктів незламності», зокрема й вночі.

Також рішенням Уряду НКРЕКП рекомендовано у найкоротший строк переглянути і максимально спростити підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. А саме, розгляд та погодження проєкту за 2 дні, отримання технічних умов — 2 дні, обстеження та опломбування вузла обліку також за 2 дні.

Відбудеться перерозподіл резервного обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об’єктів життєзабезпечення.

Державні компанії, насамперед «Укрзалізниця» і НАК «Нафтогаз» повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом ОЗП 2025/26 року в обсязі не менше 50% від загального споживання.

«Наше завдання — скоординована і ефективна робота для якнайшвидшої стабілізації ситуації в енергосистемі, зокрема в місті Києві», — наголосив Перший віцепрем’єр-міністра — Міністр енергетики Денис Шмигаль.

