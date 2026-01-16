0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Призначено керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці, — рішення Уряду

63
Призначено керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці, — рішення Уряду
Призначено керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці, — рішення Уряду
У зв’язку із масованими атаками російської федерації в українській енергетиці наразі діє режим надзвичайної ситуації. Рішенням Уряду на Першого віцепрем’єр-міністра — Міністра енергетики Дениса Шмигаля покладені повноваження керівника робіт з ліквідації її наслідків.
За словами Дениса Шмигаля, це необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб в столиці, в регіонах та громадах.
Відповідно до рішення Уряду, має бути посилено роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області. Перші засідання обох штабів уже проведено.
Читайте також
Також будуть змінені правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину: люди зможуть вільно пересуватися для того, аби дістатися «Пунктів незламності», зокрема й вночі.
Також рішенням Уряду НКРЕКП рекомендовано у найкоротший строк переглянути і максимально спростити підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. А саме, розгляд та погодження проєкту за 2 дні, отримання технічних умов — 2 дні, обстеження та опломбування вузла обліку також за 2 дні.
Читайте також
Відбудеться перерозподіл резервного обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об’єктів життєзабезпечення.
Державні компанії, насамперед «Укрзалізниця» і НАК «Нафтогаз» повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом ОЗП 2025/26 року в обсязі не менше 50% від загального споживання.
Читайте також
«Наше завдання — скоординована і ефективна робота для якнайшвидшої стабілізації ситуації в енергосистемі, зокрема в місті Києві», — наголосив Перший віцепрем’єр-міністра — Міністр енергетики Денис Шмигаль.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕлектроенергія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems