Британія виділяє ще 20 мільйонів фунтів на підтримку української енергетики

Велика Британія надасть додатково 20 мільйонів фунтів стерлінгів (26,8 млн доларів) на підтримку енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомила пресслужба уряду Британії, передає Укрінформ.
Лондон оголосив про це рішення 16 січня, у першу річницю угоди про 100-річне партнерство між Україною і Британією.
Зазначається, що ці кошти дадуть змогу забезпечити опаленням та електроенергією мільйони українців.
Фінансування буде спрямоване на надання екстреної допомоги в ремонті, відновленні, захисту та забезпеченні енергопостачання по всій країні, щоб забезпечити електроенергією та опаленням будинки, лікарні та школи в суворих зимових умовах.
«Народ України не повинен сумніватися — ми будемо з вами сьогодні, завтра та протягом наступних 100 років, як удома, так і на міжнародній арені, тому що те, що відбувається в Україні, важливо для всіх нас», — наголосив прем’єр-міністр Кір Стармер.
Крім того, Велика Британія розширює програму побратимства шкіл, від якої отримають користь 54 000 британських та українських учнів. Протягом наступних 3 років ще 300 шкіл з обох країн візьмуть участь у програмі партнерства шкіл «100-річне партнерство».
14 січня Президент Володимир Зеленський заявив, що в енергетиці України буде запроваджений режим надзвичайної ситуації.
Уряд України вживає заходів для подолання наслідків надзвичайної ситуації, що виникла в енергосистемі внаслідок інтенсивних російських обстрілів та найважчої за 20 років зими.
Нагадаємо, за дорученням президента Володимира Зеленського розглянуто питання комендантської години та роботи Пунктів Незламності.
«Режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень», — наголосив Кулеба. У разі тривалих відключень тепла чи електроенергії можливі тимчасові та точкові винятки:
  • забезпечити роботу об’єктів критичного життєзабезпечення;
  • надати громадянам безпечний доступ до Пунктів Незламності;
  • підтримати роботу закладів, які офіційно виконують функцію Пунктів Незламності.
