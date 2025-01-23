День фінансів: облікова ставка, відновлення 3-х послуг в Дії, перепічка vs бігмак — Finance.ua

День фінансів: облікова ставка, відновлення 3-х послуг в Дії, перепічка vs бігмак Сьогодні 17:34

У четврер, 23 січня, Finance.ua вирішив розібратися, чи дійсно в Україні наразі ціни на продукти залишаються нижчими за європейські та де все ж дешевше харчуватися: вдома чи за кордоном. Про це йдеться в новій статті:

НБУ підвищив облікову ставку. Правління Національного банку України 23 січня 2025 року Правління Національного банку України 23 січня 2025 року ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних.

рекордні витрати валюти наприкінці 2024 року. Також в НБУ пояснили наприкінці 2024 року.

Відновлення економіки. Національний банк України прогнозує, що відновлення економіки триватиме, хоча й буде обмеженим через наслідки війни. За оцінками НБУ, у 2024 році Національний банк України прогнозує, що відновлення економіки триватиме, хоча й буде обмеженим через наслідки війни. За оцінками НБУ, у 2024 році реальний ВВП України зріс на 3,4%, що менше за жовтневий прогноз НБУ. Темпи економічного зростання сповільнилися порівняно з 2023 роком.

Україна може отримати 3,5 млрд євро. Міністерство економіки направило до Європейської комісії звітний пакет щодо Міністерство економіки направило до Європейської комісії звітний пакет щодо реалізації Плану для Ukraine Facility за четвертий квартал 2024 року із підтвердженням виконання 13 ключових завдань. Зокрема Україна ухвалила 4 закони та прийняла 7 стратегічних документів.

Збитки на 6 млрд грн: АРМА розшукало злочинні активи високопосадовців. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з правоохоронцями Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з правоохоронцями розшукало багатомільйонні активи високопосадовців, які завдали збитків державі на 6 млрд грн. Розшук проводився як на території України, так і за кордоном.

Також правоохоронці викрили 13 військових посадовців, які незаконно нарахували собі 13 млн грн додаткових виплат.

Трамп закликав рф укласти угоду з Україною. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп заявив , що любить російський народ та не хоче завдати шкоди рф, однак не матиме іншого вибору, як запровадити «високі податки, тарифи та санкції» на товари з росії, якщо москва не піде на угоду про мир в Україні.

Ще деякі рішення Дональда Трампа:

Трамп наказав закрити південний кордон.

Трамп обрав ексглаву корпорації мереж фастфуду кандидатом у посли в ЄС.

Каллас відповіла на критику Трампа: ЄС надав Україні допомогу на €134 мільярди і є найбільшим донором.

Автоматизована підсистема «Робота з боргом». Як Як повідомляє Південне міжрегіональне управління ДП, одним із ключових напрямків реформ Державної податкової служби на 2024−2025 роки є впровадження сучасних технологій для підвищення ефективності стягнення податкового боргу.

У «Дії» відновили ще три послуги. Послуги «єОселя» та «Зміна місця проживання» знову Послуги «єОселя» та «Зміна місця проживання» знову доступні на порталі «Дія» після масштабної кібератаки. Як додав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, у «Дії» також відновили послугу одруження онлайн.

Електронне направлення на ВЛК у Резерв+. Тепер у Резерв+ можна отримати електронне направлення на ВЛК — в Україні стартував бета-тест послуги. Про це Тепер у Резерв+ можна отримати електронне направлення на ВЛК — в Україні стартував бета-тест послуги. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Перепічка vs бігмак. Експерти інвестиційної компанії ICU проаналізували, що за останні 15 років Експерти інвестиційної компанії ICU проаналізували, що за останні 15 років подорожчало більше — знаменита київська перепічка чи легендарний бігмак. Як зазначають аналітики, у відсотковому вираженні це вражаючі +1011% для перепічки та +857% для бігмака за 15 років, що означає зростання в 10 і 8,5 разів відповідно.

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