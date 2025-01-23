Збитки на 6 млрд грн: АРМА розшукало злочинні активи високопосадовців — Finance.ua

Збитки на 6 млрд грн: АРМА розшукало злочинні активи високопосадовців Сьогодні 16:33 — Казна та Політика

Збитки на 6 млрд грн: АРМА розшукало злочинні активи високопосадовців

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з правоохоронцями розшукало багатомільйонні активи високопосадовців, які завдали збитків державі на 6 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба установи

«Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у співпраці з Офісом Генерального прокурора та Національною поліцією України розшукало значний обсяг активів на мільйони доларів США, що належать високопосадовцям та підконтрольним їм компаніям. Ці особи створили злочинну групу з метою протиправного заволодіння майном ПАТ «Укртатнафта», — йдеться в повідомленні.

За інформацію агентства, фігуранти справи організували незаконне безоплатне передання нафтопродуктів підконтрольним компаніям. Загальна сума збитків оцінюється у майже 6 мільярдів гривень.

Розшук проводився як на території України, так і за кордоном. Серед розшуканих активів в Україні частки у статутних капіталах українських компаній на суму 5 млн грн, 54 земельні ділянки, два об’єкти нерухомості, зброя.

Зазначена інформація вже передана правоохоронним органам для подальшого розслідування та судового розгляду.

Також спеціалісти агентства здійснили розшук активів фігурантів справи в іноземних юрисдикціях. Йдеться про банківські рахунки із загальним балансом понад $6 млн, 6 об’єктів нерухомості, іноземні компанії, статутний капітал яких перевищує 1 млн євро, 15 автомобілів, земельна ділянка.

Кошти на закордонних рахунках вже заблоковані.

Крім того, АРМА вже направило додаткові запити до компетентних органів Ізраїлю, Кіпру, Люксембургу та Панами для підтвердження та виявлення інших активів фігурантів. Інформацію про виявлені активи передано правоохоронним органам для подальшого накладення арешту та передачі в управління АРМА.​​​​​​​​​​​​​​​​

Укрінформ За матеріалами:

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