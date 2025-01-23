Трамп обрав ексглаву корпорації мереж фастфуду кандидатом у посли в ЄС — Finance.ua

Трамп обрав ексглаву корпорації мереж фастфуду кандидатом у посли в ЄС Сьогодні 10:33

Президент США Дональд Трамп оголосив, що хоче призначити Ендрю Паздера наступним послом США в Європейському Союзі.

Про це Трамп повідомив у своєму дописі на Truth Social, пише «Європейська правда».

Паздер — колишній генеральний директор CKE Restaurants, яка є материнською компанією мереж ресторанів швидкого харчування Carl’s Jr і Hardee’s.

Трамп заявив, що Паздер «буде чудово представляти інтереси нашої країни в цьому важливому регіоні».

«За 17 років перебування на посаді генерального директора Енді вивів компанію з серйозних фінансових труднощів, що дозволило їй вижити, стати фінансово стабільною та розвиватися. Енді буде чудово виконувати свою роботу, представляючи інтереси нашої країни в цьому важливому регіоні. Вітаємо Енді», — написав Дональд Трамп.

Трамп номінував Паздера на посаду міністра праці у 2017 році, але призначення зірвалося через звинувачення проти Паздера у насильстві проти колишньої дружини.

Оголошення Трампа з’явилося після того, як у вівторок президент США заявив журналістам, що «Європейський Союз дуже, дуже погано ставиться до нас». Він також сказав, що «на них чекають тарифи».

Європейська комісія з літа готувалася до повернення у Білий дім Трампа, при цьому на тлі можливої торгової війни вона вирішила застосувати подвійний підхід — «батога і пряника».

Економічна Правда За матеріалами:

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