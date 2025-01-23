ДПС планує запровадити автоматизовану підсистему «Робота з боргом»: як буде діяти — Finance.ua

ДПС планує запровадити автоматизовану підсистему «Робота з боргом»: як буде діяти Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

ДПС планує запровадити автоматизовану підсистему «Робота з боргом»: як буде діяти

є впровадження сучасних технологій для підвищення ефективності стягнення податкового боргу. Як повідомляє Південне міжрегіональне управління ДП, одним із ключових напрямків реформ Державної податкової служби на 2024−2025 роки

Особлива увага приділятиметься удосконаленню процедури стягнення коштів із банківських рахунків боржників через налагодження електронної взаємодії між ДПС, Державним казначейством та банками.

Електронні платіжні інструкції (інкасові доручення) дозволяють спрощено й швидко списувати кошти з рахунків платників податків.

Ця система замінює традиційний паперовий документообіг на електронний, що значно зменшує витрати часу та ресурсів. Це, в свою чергу, підвищує оперативність і прозорість стягнення коштів, сприяє зменшенню впливу людського фактору та мінімізує можливість зловживань.

ДПС планує запровадити автоматизовану підсистему «Робота з боргом».

Це рішення підвищить ефективність процесу погашення податкового боргу за рахунок:

автоматизації процесів виявлення заборгованостей;

пришвидшення процедур стягнення;

скорочення обсягу паперового документообігу;

збільшення податкових надходжень до державного бюджету.

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Переваги автоматизації

1. Прискорення обробки даних: автоматизована система дозволить оперативно виявляти борги та ініціювати їх погашення.

2. Зменшення витрат: зниження навантаження на податкові органи, що раніше витрачали значні ресурси на ручну обробку документів.

3. Підвищення рівня контролю та прозорості: автоматизація сприятиме посиленню контролю за виконанням податкових зобов’язань та підвищенню довіри до системи з боку платників податків.

Для чого це

Ці нововведення сприятимуть не лише покращенню процесів стягнення боргів, але й загальному зміцненню фінансової стабільності України, оскільки підвищать податкову дисципліну та збільшать надходження до бюджету.

Довідка Finance.ua:

Несвоєчасна сплата податків — поширена ситуація, з якою може зіткнутися як фізична, так і юридична особа. Часом причиною стає брак фінансів, плутанина в датах чи просто людський фактор. Однак наслідки такого кроку можуть бути серйозними.

Штрафи за прострочення

Перше, на що звертає увагу податкова служба, — це строки. Якщо ви не сплатили податки вчасно, автоматично нараховується штраф. Розмір штрафу залежить від терміну прострочення:

до 30 днів — 5% від суми податкового боргу;

понад 30 днів — 10% від суми боргу.

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