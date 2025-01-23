ДПС планує запровадити автоматизовану підсистему «Робота з боргом»: як буде діяти — Finance.ua

ДПС планує запровадити автоматизовану підсистему «Робота з боргом»: як буде діяти
Як повідомляє Південне міжрегіональне управління ДП, одним із ключових напрямків реформ Державної податкової служби на 2024−2025 роки є впровадження сучасних технологій для підвищення ефективності стягнення податкового боргу.
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Особлива увага приділятиметься удосконаленню процедури стягнення коштів із банківських рахунків боржників через налагодження електронної взаємодії між ДПС, Державним казначейством та банками.
Електронні платіжні інструкції (інкасові доручення) дозволяють спрощено й швидко списувати кошти з рахунків платників податків.
Ця система замінює традиційний паперовий документообіг на електронний, що значно зменшує витрати часу та ресурсів. Це, в свою чергу, підвищує оперативність і прозорість стягнення коштів, сприяє зменшенню впливу людського фактору та мінімізує можливість зловживань.
ДПС планує запровадити автоматизовану підсистему «Робота з боргом».
Це рішення підвищить ефективність процесу погашення податкового боргу за рахунок:
- автоматизації процесів виявлення заборгованостей;
- пришвидшення процедур стягнення;
- скорочення обсягу паперового документообігу;
- збільшення податкових надходжень до державного бюджету.
Переваги автоматизації
1. Прискорення обробки даних: автоматизована система дозволить оперативно виявляти борги та ініціювати їх погашення.
2. Зменшення витрат: зниження навантаження на податкові органи, що раніше витрачали значні ресурси на ручну обробку документів.
3. Підвищення рівня контролю та прозорості: автоматизація сприятиме посиленню контролю за виконанням податкових зобов’язань та підвищенню довіри до системи з боку платників податків.
Для чого це
Ці нововведення сприятимуть не лише покращенню процесів стягнення боргів, але й загальному зміцненню фінансової стабільності України, оскільки підвищать податкову дисципліну та збільшать надходження до бюджету.
Довідка Finance.ua:
- Несвоєчасна сплата податків — поширена ситуація, з якою може зіткнутися як фізична, так і юридична особа. Часом причиною стає брак фінансів, плутанина в датах чи просто людський фактор. Однак наслідки такого кроку можуть бути серйозними.
Штрафи за прострочення
Перше, на що звертає увагу податкова служба, — це строки. Якщо ви не сплатили податки вчасно, автоматично нараховується штраф. Розмір штрафу залежить від терміну прострочення:
- до 30 днів — 5% від суми податкового боргу;
- понад 30 днів — 10% від суми боргу.
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