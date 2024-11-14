Мінімізація податкових ризиків: які заходи впроваджує ДПС — Finance.ua

Мінімізація податкових ризиків: які заходи впроваджує ДПС
Управління податковими ризиками відіграє ключову роль в дотриманні податкового законодавства.
Про це розповіли у Південному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.
Постанова КМУ від 25.07.2024 № 854 «Про реалізацію експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі» запроваджує нову систему, яка допомагає мінімізувати податкові ризики, поєднуючи два види заходів — проактивні та реактивні.
Проактивні заходи спрямовані на те, щоб запобігти можливим податковим порушенням ще до їх виникнення. Це профілактичні дії, які підтримують платників податків на кожному етапі виконання їхніх зобов’язань:
- Консультації. Податкові органи надають інформаційні консультації платникам податків, пояснюючи вимоги законодавства та допомагаючи уникати помилок у звітності.
- Інформаційна підтримка. Платники можуть отримати актуальні роз’яснення щодо змін у податкових нормах, процедур декларування та інші важливі відомості.
- Сервісні послуги. Державна податкова служба надає допомогу у поданні декларацій, заповненні звітів і дотриманні строків сплати податків.
Реактивні заходи застосовуються після виявлення податкових порушень. Вони спрямовані на виправлення ситуації та запобігання її повторенню.
- Контроль і перевірки. Податкові органи здійснюють перевірки платників, у яких виявлені ризики, щоб переконатися у правильності сплати податків і подання звітності.
- Погашення податкового боргу. Якщо платник податків накопичив борг, органи допомагають йому вирішити цю проблему шляхом реструктуризації або іншими способами.
- Примусові заходи. У разі серйозних порушень можуть бути застосовані штрафи або інші санкції для забезпечення дотримання законодавства.
«Поєднання проактивних і реактивних заходів дозволяє створити ефективну систему, яка не тільки запобігає ризикам, але й швидко реагує на них. Це знижує адміністративне навантаження на бізнес, підвищує прозорість і забезпечує справедливе ставлення до всіх платників податків», — кажуть у ДПС.
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