Підвищення податків: Шмигаль пояснив, на які сфери підуть кошти — Finance.ua

Підвищення податків: Шмигаль пояснив, на які сфери підуть кошти Сьогодні 09:01 — Казна та Політика

Підвищення податків: Шмигаль пояснив, на які сфери підуть кошти

Україні було необхідно підвищити податки, оскільки за час повномасштабної війни зросла кількість громадян, залучених до оборони. Усі кошти, отримані з податків, підуть на фінансування сектору оборони.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі.

Відповідаючи на запитання журналістки, як би він оцінив прийняття закону про підвищення податків, прем’єр наголосив, що це було життєво необхідно. За словами Шмигаля, за 2,5 року великої війни в Україні не підвищували податків і навіть не початку надавали пільги бізнесу. Але наразі Україна дійшла до тієї межі, коли просто життєва необхідність сплачувати кошти військовим.

«Ви знаєте, що мобілізація триває, кількість мобілізованих 250 000, це плюс до тих, до тієї кількості Збройних сил, з якою ми пройшли цих 2,5 року. Цим людям треба платити заробітну плату, їх треба забезпечувати належно і якісно, а ця відповідальність лежить на наших з вами плечах», — заявив прем’єр.

Шмигаль додав, що партнери фінансують бюджет лише в частині невійськових витрат.

За його словами, всі соціальні бюджетні витрати Україна фінансує за рахунок партнерських коштів. Водночас всі зібрані кошти з податків ідуть на фінансування оборонного сектору.

«Військовий збір, підвищення якого подано урядом до парламенту і підтримано парламентом, буде весь спрямований на виплату грошового забезпечення Збройних сил України», — резюмував очільник уряду.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада у четвер, 10 жовтня, ухвалила у другому читанні закон про збільшення податків 11 416-д. Ідеться про історично велике збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному;

один з авторів законодавчих змін, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев стверджує, що «з поганих рішень уряд обрав «те, яке здалося менш поганим»;

в НБУ кажуть, що підвищення податків матиме майже нульовий вплив на інфляцію. Збільшення податків з громадян компенсується видатками з бюджету.

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