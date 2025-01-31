День фінансів: новий інструмент monobank, терміни декларацій, виплати мобілізованим — Finance.ua

День фінансів: новий інструмент monobank, терміни декларацій, виплати мобілізованим Сьогодні 17:38

У п"ятницю, 31 січня, Finance.ua розглянув детальніше, на яку саме підтримку від держави можуть розраховувати українці цьогоріч. Про це йдеться у статті:

Терміни, коли подавати декларацію. Кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року стартувала 1 січня 2025 року. Про це повідомила Державна податкова служба. До 1 травня рокудекларацію подають такі категорії — далі Кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року стартувала 1 січня 2025 року. Про це повідомила Державна податкова служба. До 1 травня рокудекларацію подають такі категорії — далі за посиланням.

Валютний ринок України у 2025 році. Високий рівень міжнародних резервів разом зі значними обсягами міжнародної допомоги дають змогу підтримувати стійкість валютного ринку в умовах режиму керованої гнучкості обмінного курсу, що узгоджується з досягненням інфляційної цілі 5% на горизонті політики. Про це Високий рівень міжнародних резервів разом зі значними обсягами міжнародної допомоги дають змогу підтримувати стійкість валютного ринку в умовах режиму керованої гнучкості обмінного курсу, що узгоджується з досягненням інфляційної цілі 5% на горизонті політики. Про це свідчить «Інфляційний звіт» Національного банку України.

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До речі про нові обмеження на переказ грошей: хто буде в зоні високого ризику — дивіться в нашому новому відео:

Хто отримує найбільші зарплати в Україні. За даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні протягом 2024 року зросла на 20,3% — до 20 985 грн. Це на 18% більше, якщо порівнювати з січнем минулого року. Про те, хто отримує найбільше — розповідаємо За даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні протягом 2024 року зросла на 20,3% — до 20 985 грн. Це на 18% більше, якщо порівнювати з січнем минулого року. Про те, хто отримує найбільше — розповідаємо у матеріалі Finance.ua.

«Зарплатний проєкт» від monobank. monobank запустив новий проєкт, який дозволяє виплачувати зарплату одразу на mono. Про це monobank запустив новий проєкт, який дозволяє виплачувати зарплату одразу на mono. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський. Клієнти можуть знімати заробітну плату готівкою безплатно. Банк також немає комісій на виплати.

«Пакунок пораненого». Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо впровадження «пакунку пораненого» — спеціального набору адаптивного одягу та засобів особистої гігієни для поранених або хворих військовослужбовців, поліцейських і працівників служби цивільного захисту.

Електронне направлення на ВЛК. Сьогодні Сьогодні стартував перший етап реформи Військово-лікарської комісії, й із 31 січня можна отримати електронне направлення на ВЛК. Другий етап реформи почнеться в кінці лютого, і до нього більш активно буде залучене Міністерство охорони здоров’я.

Виплати мобілізованим киянам. За ініціативою мера Києва Віталія Кличка збільшено матеріальну допомогу від міста для мобілізованих киян За ініціативою мера Києва Віталія Кличка збільшено матеріальну допомогу від міста для мобілізованих киян до 50 тисяч гривень . Також до 3 тисяч гривень збільшено доплату від столиці медсестрам та санітарам.

Послуга «єМалятко». На порталі «Дія» знову працює послуга з отримання перших документів для дитини. Батьки новонароджених знову можуть отримати дев’ять державних послуг за однією заявою. Про це На порталі «Дія» знову працює послуга з отримання перших документів для дитини. Батьки новонароджених знову можуть отримати дев’ять державних послуг за однією заявою. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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