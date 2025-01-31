У Франції хочуть перевірити китайський чат-бот DeepSeek — Finance.ua

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У Франції хочуть перевірити китайський чат-бот DeepSeek

Фондовий ринок
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У Франції хочуть перевірити китайський чат-бот DeepSeek
У Франції хочуть перевірити китайський чат-бот DeepSeek
У четвер французька служба з контролю за дотриманням конфіденційності заявила, що опитає компанію DeepSeek, чат-бот якої стрімко став популярним у світі.
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Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.
Французька служба хоче краще зрозуміти, як працює система штучного інтелекту китайського стартапу і які є можливі ризики для конфіденційності користувачів.
«Щоб краще зрозуміти, як працює ця система штучного інтелекту та ризики з точки зору захисту даних, CNIL допитає компанію, яка пропонує чат-бота DeepSeek», — зазначили у відомстві.
Повідомляли також, що італійська влада розпорядилася негайно запровадити обмеження обробки даних італійських користувачів у китайському чат-боті DeepSeek.
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ШІ-помічник китайського стартапу DeepSeek у понеділок випередив конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безкоштовним додатком, доступним в Apple App Store в США.
Також варто зазначити, що інший китайський додаток TikTok, який має понад мільярд активних користувачів по всьому світу, раніше потрапив під вогонь критики у США через звинувачення у шпигунстві на користь Китаю.
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А в Європейському Союзі проти платформи почали розслідування у зв’язку з твердженнями, що її використовували для впливу на президентські вибори в Румунії на користь ультраправого кандидата Келіна Джорджеску.

DeepSeek як альтернатива ChatGPT: у чому революційність цієї моделі ШІ

За матеріалами:
Економічна Правда
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