Швеція надала Україні свій найбільший пакет військової підтримки на $1,2 млрд — Finance.ua

Швеція надала Україні свій найбільший пакет військової підтримки на $1,2 млрд Сьогодні 10:42 — Казна та Політика

Швеція надала Україні свій найбільший пакет військової підтримки на $1,2 млрд

Пакет військової допомоги Швеції для України оцінюється у 13,5 млрд шведських крон ($1,22 млрд).

Про це повідомляє міністерство оборони Швеції.

Пакет розділено на сім компонентів.

Перший — це надання зброї та техніки зі складів збройних сил Швеції, яка потім буде замінена новим обладнанням за 3,3 млрд крон ($298,8 млн):

146 вантажівок;

16 бойових катерів CB 90;

23 бойові модулі морського призначення;

1 мільйон боєприпасів калібру 12,7 мм;

1500 протитанкових ракет TOW;

200 одиниць протитанкових засобів;

піхотне спорядження;

засоби індивідуального захисту від хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного (РХБЯ) захисту.

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Інші напрямки:

закупка за 5,9 млрд крон ($534,1 млн) обладнання для ЗСУ, закуплене у шведських та іноземних оборонних компаній;

фінансова підтримка на 2,8 млрд крон ($253,5 млн) фондів для закупки військової техніки та боєприпасів через створені державні коаліції;

фінансування на 1 млрд крон ($90,5 млн) виробництва ракет великої дальності та безпілотників дальньої дії;

створення та розвиток за 180 млн крон ($16,3 млн) агентства оборонних досліджень та реалізація навчальної оборонної програми для школярів;

фінансування на 650 млн крон ($58,8 млн) низки навчальних ініціатив, таких як Interflex для базової підготовки українських бійців;

обслуговування на 400 млн крон ($36,2 млн млн) подарованої шведської техніки.

«Військова підтримка України з боку Швеції завжди базується на потребах і пріоритетах України», — заявили в міністерстві.

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Завдяки цьому вісімнадцятому пакету підтримки Швеція надала Україні військову підтримку вже на загальну суму 61,9 млрд шведських крон з початку повномасштабного вторгнення росії майже три роки тому.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму 9 млн євро. До нього, зокрема, увійшли два судна з устаткуванням для посилення морської безпеки.

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