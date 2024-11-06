Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні

Казна та Політика
80
Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні
Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні
Швеція надасть Україні пакет допомоги на суму 9 млн євро. До нього, зокрема, увійшли два судна з устаткуванням для посилення морської безпеки.
Про це заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін під час спільного брифінгу з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком.
За словами Боліна, пакет допомоги включає два судна з устаткуванням для посилення морської безпеки. Кораблі передадуть підрозділам Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Читайте також
Крім цього до пакета входить 40 тисяч захисних масок та респіраторів, які використовуватимуть представники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
«Ми спостерігаємо за ситуацією і визнаємо, що Україна бореться за весь цивілізований світ. І ми будемо й надалі вас всеосяжно підтримувати, адже від вас залежить безпека всієї Європи», — зазначив шведський міністр.
Читайте також
Болін додав, що Швеція має наміри розширювати співпрацю між українським та шведським міністерствами.
«Ми поділяємо ваше бачення безпекової ситуації, яка безумовно має вплив і на Швецію. Окрім того, ми хочемо перейняти ваш досвід, щоб також посилити наші сили у питанні безпеки», — зазначив він.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.