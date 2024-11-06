Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні — Finance.ua

Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні
Швеція надасть Україні пакет допомоги на суму 9 млн євро. До нього, зокрема, увійшли два судна з устаткуванням для посилення морської безпеки.
Про це заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін під час спільного брифінгу з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком.
За словами Боліна, пакет допомоги включає два судна з устаткуванням для посилення морської безпеки. Кораблі передадуть підрозділам Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
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Крім цього до пакета входить 40 тисяч захисних масок та респіраторів, які використовуватимуть представники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
«Ми спостерігаємо за ситуацією і визнаємо, що Україна бореться за весь цивілізований світ. І ми будемо й надалі вас всеосяжно підтримувати, адже від вас залежить безпека всієї Європи», — зазначив шведський міністр.
Болін додав, що Швеція має наміри розширювати співпрацю між українським та шведським міністерствами.
«Ми поділяємо ваше бачення безпекової ситуації, яка безумовно має вплив і на Швецію. Окрім того, ми хочемо перейняти ваш досвід, щоб також посилити наші сили у питанні безпеки», — зазначив він.
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