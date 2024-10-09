Швеція допоможе Україні в реформуванні системи управління відходами за євростандартами — Finance.ua

Швеція допоможе Україні в реформуванні системи управління відходами за євростандартами Сьогодні 20:12

Уряд Швеції запустив новий проєкт технічної допомоги Україні — «Посилення управління побутовими відходами на 2024−2027 роки», повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Для України дуже важлива допомога Швеції, особливо зараз, в умовах війни, коли ми боремося за наше майбутнє. Це майбутнє також включає в себе чисте довкілля та екологічну безпеку. Серед наших пріоритетів — посилювати та розвивати національну політику в цих питаннях. Досвід та експертизу Швеції у сфері управління відходами важко переоцінити, і вони справді цінні для нашої країни на шляху до ЄС та практичних результатів розпочатої реформи», — наводяться в повідомленні на сайті у вівторок слова міністра захисту довкілля та природних ресурсів Світлани Гринчук.

Вона обговорила основні напрями співпраці в рамках проєкту з представниками посольства Королівства Швеція в Україні, Асоціації управління відходами Швеції Avfall Swerige, організації, що опікується місцевим самоврядуванням і представляє шведські муніципалітети Salar International, а також командою проєкту.

Як повідомляється, «Посилення управління побутовими відходами в Україні на 2024−2027 роки» — багаторічна комплексна програма міжнародної технічної допомоги, яку імплементуватимуть Avfall Swerige та Salar International.

«Програма створена Урядом Швеції як результат досягнутих домовленостей під час робочого візиту президента України Володимира Зеленського до Швеції два роки тому. Шведські експерти проаналізували ситуацію з відходами в Україні та визначили напрями співпраці. А в липні поточного року Програму було схвалено Шведським агентством з питань міжнародного співробітництва та розвитку SIDA», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що програма складатиметься з десяти компонентів, які реалізовуватимуться на національному та регіональному рівнях.

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