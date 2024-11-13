Швеція виділить щонайменше 6,9 млрд доларів на військову підтримку України — Finance.ua
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Швеція виділить щонайменше 6,9 млрд доларів на військову підтримку України

Казна та Політика
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Швеція виділить щонайменше 6,9 мільярда доларів на військову підтримку Україні з 2024 по 2026 рік.
Про це розповіла держсекретар з питань розвитку міжнародного співробітництва країни Діана Янсе на конференції ReBuild Ukraine у Варшаві.
Крім військової підтримки, Швеція виділила майже 100 мільйонів доларів на підготовку України до зими, зазначила Янсе під час виступу. Ця сума має допомогти покрити деякі потреби нашої країни в зимовий період, включно з відновленням енергопостачання.
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Нагадаємо, що Швеція активно допомагає Україні. Навесні країна анонсувала поставку двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340, а в жовтні вона заявила про посилення підтримки Києва.
Крім того, у вересні Швеція оголосила про намір передати Україні 17-й пакет допомоги з новими заходами військової підтримки. Його загальна сума становить 4,6 мільярда шведських крон (443 мільйони доларів).
За матеріалами:
УНІАН
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