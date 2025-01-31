Уряд підтримав ініціативу Міноборони «Пакунок пораненого»: що туди входить — Finance.ua
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Уряд підтримав ініціативу Міноборони «Пакунок пораненого»: що туди входить

Казна та Політика
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Уряд підтримав ініціативу Міноборони «Пакунок пораненого»: що туди входить
Уряд підтримав ініціативу Міноборони «Пакунок пораненого»: що туди входить
Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо впровадження «пакунку пораненого» — спеціального набору адаптивного одягу та засобів особистої гігієни для поранених або хворих військовослужбовців, поліцейських і працівників служби цивільного захисту.
Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
«Адаптивний одяг» у наборі спроєктований так, щоб його можна було легко вдягати без зайвих зусиль, навіть з обмеженнями в рухах. Це дозволить пораненим максимально зберігати самостійність у повсякденному житті.
До складу «пакунку пораненого» входять:
  • адаптивна майка, шорти, фуфайки (з короткими та довгими рукавами) і штани
  • шкарпетки, казармені капці, рушник
  • шампунь, антисептик, серветки, зубна щітка й паста, а також інші засоби особистої гігієни.
Для жінок набір доповнено предметами, які враховують їхні особливі потреби:
  • щітка для волосся, засоби гігієни, косметичні ватні диски, ватні палички та резинка для волосся.
Для лежачих пацієнтів або хворих із обмеженими можливостями до комплекту додаються спеціальна чашка для годування, адаптивна ложка-виделка та інші зручні рішення.
За матеріалами:
Finance.ua
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