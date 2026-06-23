День фінансів: нові правила поповнення карток, штрафи за перевищення швидкості, понад 1,7 трлн грн в банках Сьогодні 17:33

Вівторок, 23 червня. Як поповнювати картки через термінал з 26 червня, та які нові штрафи планують для водіїв.

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Допомога для України на 3,39 млрд доларів

Рада директорів Світового банку в ніч на вівторок схвалила Першу програму політики розвитку «Робочі місця в Україні та зростання приватного сектору» (DPO) із метою підтримки програми реформ Уряду України. Всі деталі тут

Нові правила поповнення карток

З 26 червня поточного року після внесення готівки в термінал перед завершенням операції необхідно буде ввести пароль, який буде приходити у SMS-повідомленні. Більше подробиць читайте з а посиланям.

НБУ посилює підтримку гривні

Після помітного послаблення гривні в першій половині червня Національний банк України минулого тижня активізував валютні інтервенції для стабілізації курсу та недопущення нових мінімумів курсу гривні.

НБУ та звільнення Смілянського

на рішення НБУ його звільнити. НБУ дав п’ять днів на звільнення Смілянського з посади генерального директора «Укрпошти». У свою чергу Смілянський відреагував на рішення НБУ його звільнити.

На банківських рахунках понад 1,7 трильйонів

Станом на 1 червня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 700,6 млрд грн, що на 13,3 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця.

Штрафи за перевищення швидкості

У Верховній Раді готують підвищення штрафів за перевищення швидкості на дорогах. Відповідний законопроєкт передбачає суттєве посилення відповідальності для водіїв за порушення швидкісного режиму.

Також у КМДА пояснили , що буде з поїздками, придбаними по 8 грн, після підвищення тарифів.

Третина всіх вакансій в Україні припадає на Київ

На «Єдиному порталі вакансій» більшість пропозицій роботи, близько 71 тис одиниць, спостерігається у Києві. Про це повідомив заступник директора Державного центру зайнятості (ДЦЗ) Станіслав Павленко.

Найбільше пропозицій роботи пропонується для : працівників сфери торгівлі та надання послуг".

жінки та чоловіки в Україні та скільки дозволів на роботу в Україні Також стало відомо, які вакансії найчастіше обираютьв Україні та скількив Україні отримали іноземці з початку 2026 року.

Нові правила бронювання

Початок літа приніс чергові поправки у сфері бронювання працівників від мобілізації та процедури надання статусу критичності підприємствам — 30 травня Уряд ухвалив Постанову № 692 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час», якою вносяться відповідні зміни.

Також юристи пояснили , які ризики виникли для роботодавців.

Водночас юристи назвали прелік майна, яке не можна вилучати в рамках виконавчих дій.

ЄСВ для ФОП у 2027 році

Кабмін затвердив основні соціальні показники, які враховуватимуться під час підготовки проєкту Державного бюджету на 2027 рік. Серед ключових показників — мінімальна заробітна плата на рівні 9 546 грн з 1 січня 2027 року. Це вплине на розміри єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також на обов’язкові платежі фізичних осіб-підприємців.

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