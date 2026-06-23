Українці накопичили на банківських рахунках понад 1,7 трильйонів (інфографіка) Сьогодні 15:04 — Кредит&Депозит

Українці накопичили на банківських рахунках понад 1,7 трильйонів (інфографіка)

Станом на 1 червня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 700,6 млрд грн, що на 13,3 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Якщо порівнювати із сумою вкладів у цей же період у 2025-му, то за рік загальна сума вкладів зросла майже на 260 млрд грн. Типова ситуація для початку літа складається і у валютній структурі вкладів.

У якій валюті українці тримають вклади

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 червня 2026 року:

вклади у національній валюті — 1117,4 млрд грн (+13,6 млрд грн за травень 2026 року);

вклади в іноземній валюті — 583,2 млрд грн (-0,3 млрд грн за травень 2026 року).

Інфографіку створено за допомогою АІ

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів зросла до 11,6%. Сума їх вкладів склала 197,6 млрд грн.

На 1 червня 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Розмір вкладу, грн. Вкладники, % Сума вкладів, % до 10 грн 40,45 0 від 10 до 200 000 грн 57,45 25,92 від 200 000 до 600 000 грн 1,43 20,86 від 600 000 до 1 000 000 грн 0,32 10,59 від 1 000 000 до 2 000 000 грн 0,22 12,87 від 2 000 000 до 4 000 000 грн 0,09 10,49 від 4 000 000 до 5 000 000 грн 0,01 2,83 понад 5 000 000 грн 0,03 16,44

Нагадаємо, як розповідав заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський, поточна дохідність облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на рівні 15−16% річних залежно від строку погашення перевищує як фактичну інфляцію, так і інфляційні очікування. З огляду на прогноз інфляції на кінець року на рівні 9,4%, цей інструмент залишається привабливим для інвесторів.

Finance.ua також писав , що перед розміщенням коштів на депозиті варто враховувати не лише відсоткову ставку, а й податки, які впливають на кінцевий прибуток. З доходу у вигляді банківських відсотків утримуються два обов’язкові платежі: податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та військовий збір 5%. У сумі це становить 23% від нарахованого прибутку.

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