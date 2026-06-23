Українці накопичили на банківських рахунках понад 1,7 трильйонів (інфографіка)

Станом на 1 червня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 700,6 млрд грн, що на 13,3 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Якщо порівнювати із сумою вкладів у цей же період у 2025-му, то за рік загальна сума вкладів зросла майже на 260 млрд грн. Типова ситуація для початку літа складається і у валютній структурі вкладів.
На 1 червня 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:
Розмір вкладу, грн.
Вкладники, %
Сума вкладів, %
до 10 грн
40,45
0
від 10 до 200 000 грн
57,45
25,92
від 200 000 до 600 000 грн
1,43
20,86
від 600 000 до 1 000 000 грн
0,32
10,59
від 1 000 000 до 2 000 000 грн
0,22
12,87
від 2 000 000 до 4 000 000 грн
0,09
10,49
від 4 000 000 до 5 000 000 грн
0,01
2,83
понад 5 000 000 грн
0,03
16,44
Нагадаємо, як розповідав заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський, поточна дохідність облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на рівні 15−16% річних залежно від строку погашення перевищує як фактичну інфляцію, так і інфляційні очікування. З огляду на прогноз інфляції на кінець року на рівні 9,4%, цей інструмент залишається привабливим для інвесторів.
Finance.ua також писав, що перед розміщенням коштів на депозиті варто враховувати не лише відсоткову ставку, а й податки, які впливають на кінцевий прибуток. З доходу у вигляді банківських відсотків утримуються два обов’язкові платежі: податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та військовий збір 5%. У сумі це становить 23% від нарахованого прибутку.