0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці накопичили на банківських рахунках понад 1,7 трильйонів (інфографіка)

Кредит&Депозит
44
Українці накопичили на банківських рахунках понад 1,7 трильйонів (інфографіка)
Українці накопичили на банківських рахунках понад 1,7 трильйонів (інфографіка)
Станом на 1 червня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 700,6 млрд грн, що на 13,3 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Якщо порівнювати із сумою вкладів у цей же період у 2025-му, то за рік загальна сума вкладів зросла майже на 260 млрд грн. Типова ситуація для початку літа складається і у валютній структурі вкладів.

У якій валюті українці тримають вклади

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 червня 2026 року:
  • вклади у національній валюті — 1117,4 млрд грн (+13,6 млрд грн за травень 2026 року);
  • вклади в іноземній валюті — 583,2 млрд грн (-0,3 млрд грн за травень 2026 року).
Інфографіку створено за допомогою АІ
Інфографіку створено за допомогою АІ
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів зросла до 11,6%. Сума їх вкладів склала 197,6 млрд грн.
Місце для вашої реклами
На 1 червня 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:
Розмір вкладу, грн.Вкладники, %Сума вкладів, %
до 10 грн40,450
від 10 до 200 000 грн57,4525,92
від 200 000 до 600 000 грн1,4320,86
від 600 000 до 1 000 000 грн0,3210,59
від 1 000 000 до 2 000 000 грн0,2212,87
від 2 000 000 до 4 000 000 грн0,0910,49
від 4 000 000 до 5 000 000 грн0,012,83
понад 5 000 000 грн0,0316,44
Нагадаємо, як розповідав заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський, поточна дохідність облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на рівні 15−16% річних залежно від строку погашення перевищує як фактичну інфляцію, так і інфляційні очікування. З огляду на прогноз інфляції на кінець року на рівні 9,4%, цей інструмент залишається привабливим для інвесторів.
Finance.ua також писав, що перед розміщенням коштів на депозиті варто враховувати не лише відсоткову ставку, а й податки, які впливають на кінцевий прибуток. З доходу у вигляді банківських відсотків утримуються два обов’язкові платежі: податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та військовий збір 5%. У сумі це становить 23% від нарахованого прибутку.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДепозитиГарантування вкладівФГВФОГривневі депозитиВалютні депозити
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems